Tutti ci vanno perché è la SPIAGGIA più SELVAGGIA della Toscana | Di artificiale non trovi nulla, nemmeno l’ombrellone e la sedia rossa

Ecco qual è la spiaggia considerata selvaggia della Toscana dove potrete trovare tutto naturale come un tempo e nulla di artificiale.

In questi giorni c’è una diatriba in corso in merito le vacanze estive degli italiani, con chi denuncia prezzi troppo alti nei vari lidi, chi rivela il contrario, chi opta per la montagna e così via. A prescindere da tutto, non tutti i cittadini possono pagare grosse cifre per le spiagge private.

Molti quindi vorrebbero trovare una spiaggia libera dove andare a rilassarsi, senza la folla che non permette neanche di stendere un braccio, anche perché in molti cercano di godersi la spiaggia libera portandosi da casa ombrellone e lettini.

Un po’ come si faceva una volta quando si andava in vacanza, quando di spiagge libere ce n’erano sicuramente molte di più che adesso. Se questa estate siete in Toscana, potreste optare per una spiaggia molto quotata.

È stata definita come la più selvaggia della regione, dove di artificiale non trovate nulla. Se volete quindi immergervi nella natura, ecco dove potreste andare per rilassarvi.

Come scegliere delle vacanze rilassanti e non troppo dispendiose

I rincari attuali e la situazione delicata che si respira nel Paese, ha costretto molti italiani a stare a casa questa estate. Ma visto che in questa vita non bisognerebbe soltanto pagare tasse e lavorare, ma bisognerebbe tutti quanti avere diritto a divertirsi e a vedere la vita anche sotto altre sfaccettature, ecco qualche piccolo consiglio per non doverci più rinunciare.

Se potete, prenotate con largo anticipo, in quanto potreste trovare delle offerte veramente esilaranti. Secondo, non scegliete le mete più gettonate, quelle più famose dove i turisti vanno ogni anno, ma cercate luoghi poco conosciuti, quelli per cui è ancora possibile immergersi nella natura senza la presenza dell’ormai noto overtourism. Vagliate anche la possibilità di affittare una casa vicino al mare, piuttosto che optare soltanto per alberghi, molte volte la differenza vi permetterà di andare anche più spesso in pizzeria.

La spiaggia selvaggia della Toscana

In base ai trucchi rivelati nel paragrafo precedente, ecco qual è una delle spiagge considerate più selvagge della Toscana dove andare in vacanza per godersi la natura incontaminata. Parliamo della Spiaggia della Lecciona, una spiaggia selvaggia e libera, situata tra Viareggio e Torre del Lago, all’interno del Parco Naturale di Migliarino.

Questa spiaggia è famosa per essere l’ultima della Versilia rimasta allo stato naturale, senza avere attrezzature, ma soltanto con dune sabbiose, acqua limpida e vegetazione naturale, raggiungibile attraverso sentieri che costeggiano la pineta. Per andare in vacanza qui ricordatevi di portarvi tutto il necessario: dall’acqua, all’ombrellone, al cibo e così via, un po’ come facevano i nostri nonni quando andavano loro in spiaggia.