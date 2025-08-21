Caldo letale, il cardiologo svela i 4 SEGRETI per non rischiare di svenire | Il numero 3 è fondamentale, guai a trascurarlo

I consigli del cardiologo in estate

Ecco quali sono i 4 segreti svelati dal cardiologo per non svenire in estate con il caldo torrido. 

L’estate ha tanti lati positivi, come per esempio: poter andare al mare, poter andare in ferie, mangiare il gelato, l’insalata di riso e altri piatti freschi, avere più ore di luce e così via. Ma ha anche lati negativi che non possiamo ignorare.

Il forte e massiccio caldo che sta caratterizzando ormai le nostre estati non ci permette di dormire, non ci permette di fare nulla fuori casa. L’unico refrigerio lo si trova vicino al ventilatore o all’aria condizionata e molto spesso i malori per le alte temperature portano a tragici epiloghi.

Per questo motivo i telegiornali ogni estate rilasciano sempre molti consigli preziosi su come cercare di superare l’estate indenni, soprattutto per anziani, bambini e soggetti fragili, molto più esposti ai problemi dovuti alle alte temperature.

Non sempre però questi consigli vengono purtroppo seguiti. Ecco cosa rivela il cardiologo in merito ai malori e ai 4 segreti per evitare di svenire e sentirsi male con il caldo torrido.

I sintomi più comuni di un malore in arrivo

Ogni estate siamo avvolti da quegli anticicloni africani che portano quei picchi molto alti, per cui il caldo diventa sempre più ingestibile e sempre più limitante, visto che le nostre azioni quotidiane sono molto limitate.

Quando il caldo arriva in maniera così brusca, il nostro corpo cerca di adattarsi all’ambiente esterno anche se a essere maggiormente sotto pressione da questo drastico cambiamento è il cuore. Per questo molti in estate accusano tachicardia, spossamenti, senso di affaticamento, confusione mentale e debolezza. Una delle prime reazioni a tutto questo è la vasodilatazione che causa una diminuzione della pressione arteriosa, per questo il cuore tende a battere più velocemente e soprattutto chi assume già farmaci per la pressione, deve prestare ancora di più attenzione.

Come non svenire in estate con questi consigli
I 4 segreti rivelati dal cardiologo per sopportare questo forte caldo

Come riportano da inran.it, gli specialisti della Fondazione per il Tuo cuore e dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, hanno rivelato quali sono 4 semplici precauzioni per affrontare meglio ogni circostanza, proteggendo così il cuore:

  1. Idratarsi sempre in maniera corretta;
  2. Seguire un’alimentazione leggera preferendo frutta, verdura e piatti freschi;
  3. Non uscire nelle ore più calde, quindi dalle 11 alle 17;
  4. Ascoltare sempre il proprio corpo, se ci si sente spossati e affaticati, meglio riposare all’ombra.

In questo modo potrete affrontare l’estate senza ansia godendovi ogni momento. Ricordatevi di consultare sempre il medico curante, qualora comparissero sintomi frequenti e prolungati.

