Lavorare con 35°? Non più | L’INPS ti paga per stare all’ombra, ecco chi può fermarsi e guadagnare lo stesso

Nadia 21 Agosto 2025
Le condizioni per chi lavora sotto il sole

Veramente non si può più lavorare sotto il sole cocente? Ecco che cosa ha deciso l’INPS su chi può fermarsi e chi no.

Anche quest’anno stiamo vivendo giornate di caldo estremo che compromettono la resistenza dell’essere umano, soprattutto degli anziani, dei bambini e dei soggetti fragili. Il clima è cambiato e lo vediamo tutti gli anni con queste stagioni che non sono più nette come una volta e soprattutto con queste temperature altalenanti che caratterizzano estate e inverno.

Il problema di questi picchi esagerati però non riguarda soltanto chi sta in casa, ma anche chi lavora. Pensate ai lavoratori che svolgono mansioni all’aperto, senza ombra, refrigerio e soprattutto senza aria condizionata, capirete bene di quanto possa essere difficoltoso per tutti loro.

Così anche quest’anno abbiamo assistito a delle indicazioni redatte dalle varie regioni, dove venivano impostati degli orari per cui i dipendenti non dovevano lavorare. Molti sostengono che dovrebbe esserci una legge a livello nazionale che regola tutti i lavori all’aperto e non solo alcune professioni e soprattutto in tutte le regioni, visto che il caldo estremo è ovunque.

Non si sa di preciso cosa succederà il prossimo anno, per ora possiamo dirvi cosa ha previsto l’INPS quando la temperatura arriva a 35° e oltre. Ecco chi è pagato per fermarsi.

Come fare domanda per ottenere l’agevolazione dell’INPS

In determinati contesti di cui vi parleremo a breve, le aziende possono chiedere la cassa integrazione per caldo, per tutelare i propri dipendenti e il proprio lavoro. Per ottenerla bisognerà presentare la normale domanda di CIGO, inserendo: le giornate e gli orari di sospensione oppure di riduzione; l’elenco dei lavoratori che sono coinvolti; il tipo di lavorazione che è prevista nei periodi interessati.

Non dovrete allegare bollettini meteo, visto che l’INPS li andrà a reperire da canali ufficiali, mentre dovrete allegare una relazione tecnica completa in cui sarà descritto in modo dettagliato l’evento meteorologico, la lavorazione che è stata sospesa e le condizioni operative dei vari dipendenti.

La decisione dell'INPS
Quando spetta l’agevolazione INPS

Il messaggio rilasciato nel 2024 da parte dell’INPS è valido anche per il 2025 e conferma che in caso di temperature torride, nei casi indicati, la cassa integrazione ordinaria è giustificata. Questo perché: viene protetta la salute dei lavoratori esposti ai rischi di lavorare sotto il caldo e allo stesso tempo aiutare le imprese a livello economico, in caso di sospensione o riduzione della produzione.

L’INPS ha definito inoltre una soglia di riferimento ben precisa per avviare la CIGO: 35 gradi, che non deve essere soltanto registrata dal termometro, visto che basta anche solo come temperatura percepita.

