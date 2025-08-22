Tutti pazzi per l’Italia, tasse AZZERATE per chi si trasferisce | Altro che Portogallo, questo è il vero PARADISO FISCALE

Non c’è soltanto il Portogallo a essere considerato un “paradiso fiscale” per gli sconti concessi, ma anche qui in Italia se vi trasferite qui potrete ottenere delle agevolazioni fiscali notevoli.

Molti cittadini che siano essi lavoratori, disoccupati o pensionati, spesso decidono di trasferirsi in altri Stati diversi da quello di residenza, per cercare una situazione migliore per se stessi a livello economico, di vita e anche professionale.

Non è un caso infatti che molti pensionati italiani, per cercare di avere un carico minore di spese, vista comunque l’entrata minore del cedolino pensionistico rispetto allo stipendio di una volta, cercano fortuna altrove.

Molti Stati infatti offrono agevolazioni ai pensionati stranieri o ai lavoratori che si trasferiscono da loro, ottenendo così una riduzione di tasse. Poi se si cercano luoghi dove la vita ha un costo ridotto, con la pensione italiana per esempio, possono vivere in modo più “leggero”.

Eppure non tutti lo sanno, ma anche in Italia se vi trasferite in questo luogo troverete una sorta di “paradiso fiscale”, come in Portogallo, grazie alle tasse ridotte. Facciamo chiarezza in merito.

Le agevolazioni che si ottenevano in Portogallo

Fino al 2024 il Portogallo offriva delle condizioni molto vantaggiose per chi trasferiva la propria residenza da loro, precisamente: il 10% sulla tassazione agevolata sulle pensioni estere; la detassazione totale su alcuni redditi già tassati all’estero; la flat tax del 20% per i professionisti qualificati.

Questo programma era stato lanciato nel 2009 dopo la crisi economica, portando nel loro paese oltre 89.000 nuovi residenti, anche se questi nuovi arrivi hanno portato all’aumento dei prezzi degli immobili, come riportano da Brocardi, nonché le difficoltà abitative dei residenti locali, motivo per cui il paese iberico ha deciso di porre fine a questo trattamento agevolato. Come aveva rivelato l’ex premier António Costa, in merito a queste agevolazioni: “un’ingiustizia fiscale non più sostenibile”. Per questo motivo molti cittadini sono attirati dall’iniziativa italiana, qualora fosse simile a quella precedente portoghese.

Dove trasferirsi in Italia per avere agevolazioni fiscali

Ecco qual è il luogo d’Italia dove ci si può trasferire per vivere una sorta di “paradiso fiscale” dove le tasse, in maniera legale ovviamente, sono più basse. Come riportano da Brocardi, il luogo in questione è la Sicilia, la quale dopo: “l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri di un nuovo decreto legislativo, la Regione Siciliana potrà infatti introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni fiscali destinate a persone e imprese che sceglieranno di trasferirsi sull’isola…”.

Questo è stato possibile per via dello “statuto speciale di cui gode la Sicilia, che le conferisce maggiore autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria”. Per il momento non si sa ancora “in quale misura e su quali tributi locali verranno applicati gli sconti fiscali, né se l’iniziativa potrà replicare il successo (ma anche gli effetti collaterali) del modello portoghese”. Non ci resta che attendere quindi ulteriori novità in merito.