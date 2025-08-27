Il regalo che non ti aspettavi: INPS ti versa quasi 300€ ma solo se agisci entro due giorni | Fai click qui

Se ti affretti a fare domanda, l’INPS ti fa un grande regalo. Ti offre 200 euro. Devi però sbrigarti. I tempi stanno per scadere.

L’INPS ha messo a disposizione un sostegno economico che potrebbe fare la differenza per molte famiglie italiane. Un bonus di 200 euro, che l’Istituto versa a chiunque faccia domanda.

È una cifra che, sebbene non risolva tutti i problemi, può rappresentare un aiuto concreto per affrontare le difficoltà economiche dovute all’aumento dei costi energetici e all’inflazione.

Potrebbe infatti dare maggiore respiro a quelle famiglie che si trovano in una situazione di precarietà finanziaria e aiutare così le fasce più colpite dalla crisi.

Bisogna però affrettarsi a fare domanda. I tempi per richiedere il denaro stanno per terminare. Non c’è quindi tempo da perdere.

Un chiaro sostegno per molte famiglie

Come “Ilrichiamodellaforesta.it” spiega, sono tante le persone che possono fare richiesta del bonus. È infatti rivolto a diverse categorie di persone, tra cui anche i disoccupati che percepiscono la Naspi e gli anziani.

Tuttavia per poter fare richiesta è necessario possedere alcuni requisiti di reddito, poichè il bonus non è concesso a tutti automaticamente. Nello specifico è concesso infatti ai lavoratori dipendenti, che spesso lo ricevono tramite il loro datore di lavoro, i pensionati che rientrano nei limiti previsti, i disoccupati che percepiscono la Naspi e i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS con redditi al di sotto di una determinata soglia. Prima di richiedere il bonus è bene quindi controllare la propria situazione e successivamente agire di conseguenza.

200 euro che arrivano direttamente dall’INPS

Per fare domanda del bonus è possibile sia rivolgersi al CAF e ai patronati, per ricevere così assistenza gratuita, che presentare la richiesta in autonomia attraverso il portale INPS, utilizzando lo SPID, la CIE o il CNS. Tuttavia è bene affrettarsi poiché i tempi di richiesta sono in scadenza.

Perdere l’opportunità di ricevere questi 200 euro, vuol dire perdere un sostegno economico che l’INPS stessa da, per questo è bene sbrigarsi a inoltrare la richiesta. Come spiega “Ilrichiamodellaforesta.it”, c’è tempo fino al 31 agosto 2025 per inoltrare la domanda. I tempi stringono ed è quindi il momento di correre.