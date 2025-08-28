Basta mare, ora tutti vogliono andare alle TERME | Queste sono le migliori in Toscana, la 4 non la conosceva nessuno

Sei un’amante delle terme? Ecco le migliori da non perderti in Toscana.

La Toscana è una delle regioni più affascinanti d’Italia, un luogo dove arte, natura e tradizioni si fondono alla perfezione.

Ma oltre alle città d’arte come Firenze, Siena, Pisa o Lucca, i borghi medievali e ai suoi bellissimi paesaggi da cartolina, c’è un aspetto che rende questa terra davvero unica: la sua vocazione al relax.

La Toscana infatti, non è solo cultura e bellezza paesaggistica, ma è anche una delle mete più amate da chi cerca benessere, tranquillità e rigenerazione profonda.

E’ proprio in questa splendida regione che vi sono numerose terme naturali immerse nel verde o tra le colline. Scopriamo quali sono le migliori.

Le terme della Toscana: il relax è assicurato

La Toscana è ricchissima di fonti termali naturali, alcune delle quali attive fin dai tempi degli Etruschi e dei Romani. Le acque termali di questa regione sono famose per le loro proprietà benefiche: ricche di sali minerali, zolfo, calcio e magnesio, aiutano a rilassare i muscoli, migliorare la circolazione, purificare la pelle e ridurre lo stress. Trascorrere del tempo in questa terra significa abbandonarsi a un ritmo di vita autentico e rigenerante.

Dopo una giornata tra le acque termali, ci si può rilassare davanti a un tramonto sulle colline del Chianti, magari sorseggiando un bicchiere di vino locale, o assaporando i piatti tipici frutto di lunghe tradizioni di questa Regione. In Toscana il relax non è solo un concetto astratto, ma un’esperienza concreta, fatta della sensazione costante di essere in un luogo dove corpo e spirito possono ritrovare armonia.

Ecco le migliori terme da favola

Se cerchi un luogo dove staccare la spina, ritrovare te stesso e regalarti momenti di puro benessere, la Toscana è il luogo che fa per te. Le sue terme, i suoi paesaggi mozzafiato e l’atmosfera unica di questa terra sapranno accoglierti e farti sentire parte di un sogno. Per questo, di seguito riportiamo le migliori dieci secondo la classifica di Trip Advisor. Al primo posto troviamo le Terme di Saturnia – Parco Termale. Sempre in vetta alla classifica troviamo poi le Terme di Sassetta e le Terme Tettuccio – World Heritage Site.

Al quarto posto, le meno conosciute ma davvero rilassanti, sono le Piscine Termali Theia. Seguono poi il Calidario Terme Etrusche, le Terme di Chianciano e le Terme San Giovanni. Alle ultime posizioni ma sempre bellissime troviamo Grotta Giusti Spa, il Centro Termale Fonteverde e le Terme di Montepulciano. Leggendo le recensioni anche le esperienze dei clienti risultano essere positive conviene quindi provarle e godersi il relax.