Con stradine strette e tanti colori in giro, sorge la piccola HONOLULU della Toscana | Qui tutti ti accolgono con amore

Un luogo pieno d’amore che affascina chiunque lo visiti. Ecco dove si trova la piccola Honolulu della Toscana

La Toscana è una terra affascina chiunque con la sua bellezza senza tempo. Un luogo dove l’arte, la natura e la cultura sono in perfetto equilibrio e regalano esperienze uniche ad ogni visitatore.

Dalle colline del Chianti ai borghi medievali sospesi nel tempo come San Gimignano o Montepulciano, ogni angolo di questa regione racconta una storia.

Per gli amanti dell’arte e della storia, città come Firenze, Pisa, Siena e Lucca offrono un patrimonio culturale che lascia senza fiato.

Qui si passeggia tra capolavori rinascimentali, piazze antiche e cattedrali maestose. Ma non è tutto. Esistono anche angoli meravigliosi che vale la pena scoprire.

La piccola Honolulu della Toscana

La Toscana non è solo entroterra. Le sue coste bagnate dal Mar Tirreno regalano scenari marittimi spettacolari con le sue acque cristalline e tramonti che sembrano dipinti. Dalle scogliere dell’Argentario fino all’Isola d’Elba, passando per le lunghe distese sabbiose della Versilia, qui il mare ha mille sfumature, tutte uniche. Ed è proprio lungo la costa versiliese che, tra l’eleganza di Forte dei Marmi e l’energia di Viareggio, si nasconde un piccolo angolo sorprendente, quasi esotico, che negli ultimi anni è considerato da molti come la piccola Honolulu della Toscana. Un posto fatto di casette colorate, locali vivaci e soprattutto di gente che ti accoglie con un sorriso vero, di quelli che ti fanno sentire a casa. Stiamo parlando della bellissima Marina di Pietrasanta.

Questo luogo unisce l’eleganza toscana al calore di una località tropicale. Per molti è solo una tappa estiva, per chi la scopre è molto di più. Tra l’altro la sua posizione strategica permette di visitare anche altre località straordinarie.

Un mare che incanta e grandi spiagge di sabbia

Arrivati a Marina di Pietrasanta la prima cosa che immediatamente colpisce è la visione della spiaggia e del mare. Una spiaggia vasta e soffice che si estende per quasi cinque Km, larga in alcuni punti fino a raggiungere i 200 metri, un mare limpidissimo azzurro.

L’ampiezza di questo lido è tale che anche nei periodi di maggiore affluenza, i bagnanti che lo frequentano vi trovano perfettamente a loro agio, per la disponibilità di spazio di cui ognuno gode. Oltre 100 sono gli stabilimenti balneari dislocati lungo l’arenile, perfettamente attrezzati, ai quali si accede attraverso una serie di giardini. Subito dopo corre il viale litoraneo sul quale sbocca la rete interna.