Pulizie senza stress | LIDL salva le casalinghe italiane col prodotto del secolo, tutto in ordine in 5 minuti

Un alleato inaspettato tra gli scaffali Lidl, sarà il segreto per rendere la tua casa impeccabile senza fatica.

Negli ultimi anni Lidl è diventato uno dei supermercati più apprezzati in Italia. Da nord a sud, sono tantissimi i clienti che scelgono ogni giorno questo marchio per fare la spesa.

Questo perchè l’azienda è diventata sinonimo di qualità, varietà e soprattutto convenienza. Ma non solo. Se un tempo la catena era nota principalmente per i suoi prodotti alimentari, oggi l’offerta si è allargata moltissimo.

Nei punti vendita, infatti, si trovano non solo cibo e bevande, ma anche prodotti per la casa, il tempo libero, il giardinaggio, la cucina e persino abbigliamento.

Tutto questo a prezzi vantaggiosi, decisamente inferiori rispetto alla concorrenza. Ecco perché appena l’azienda lancia un nuovo prodotto va subito a ruba.

Prodotti per la casa: l’ultimo è un vero affare

Chi frequenta Lidl sa bene che ogni settimana ci sono nuove promozioni su articoli per la casa. Dalle padelle antiaderenti agli utensili da cucina, dai tessili per il bagno a lampade, organizer e piccoli elettrodomestici, Lidl propone una selezione sempre nuova e aggiornata. E spesso si tratta di prodotti di ottima qualità, con design moderno e funzionale, a prezzi molto competitivi. Questo crea un mix perfetto tra convenienza e curiosità e chi entra da Lidl per comprare il latte, spesso esce anche tutt’altro.

In questi ultimi giorni però, uno degli acquisti preferiti dalle casalinghe e non solo, è uno strumento davvero utile per la pulizia degli spazi della casa soprattutto quelli esterni, nonché di giardini e strade di accesso. Con questo prodotto l’accumulo di foglie,sporcizia e polvere su terrazzi, vialetti, cortili, grondaie non saranno più un problema e potranno essere rimossi con un congegno facile e veloce. Efficace e pratico da usare, farà pulizia in un attimo rimuovendo tutto senza eccessiva fatica. Scopriamo di cosa si tratta nel prossimo paragrafo.

Il prodotto che tutte le casalinghe stanno acquistando

Lo strumento in questione è della linea Parkside. Si tratta di un soffiatore, aspiratore, trituratore a benzina che svolge tre funzioni. Oltre a soffiare ed aspirare come altri utensili simili provvede anche a triturare quanto accumulato, riducendo così drasticamente il volume degli scarti. Le prestazioni di questo soffiatore sono decisamente elevate. In modalità soffiatore, l’aria raggiunge i 266 km/h mentre in modalità aspirazione arriva a 212.

Numeri significativi così come quelli della funzione triturazione che riduce gli ingombri in un rapporto di 10:1. Insieme al soffiatore, LIDL fornisce anche un sacco per la raccolta da 50 litri nonché altri accessori di supporto, anch’esse inclusi nella confezione. L’articolo è acquistabile esclusivamente nei punti vendita di LIDL a partire dal 18 agosto. Non è prevista la possibilità di comprarlo tramite l’e-commerce. Il costo è di 119 euro. Potete inoltre affiancare a questo soffiatore altri strumenti e utensili proposti dalla stessa Parkside.