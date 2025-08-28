L’ESCURSIONE più bella d’Italia si tiene solo in Toscana | Domenica sono tutti attesi in questo posto, coppie comprese

Un cammino tra natura incontaminata e paesaggi mozzafiato, non perderti questo appuntamento in Toscana

Le escursioni sono il momento perfetto per riscoprire il contatto con la natura, respirare aria pulita e rallentare i ritmi frenetici della vita quotidiana.

Camminare immersi nel verde, ascoltare i suoni del bosco, sentire il profumo della terra e del mare sono tutte esperienze che fanno bene al corpo e alla mente.

Che tu sia un appassionato di trekking o semplicemente in cerca di una giornata diversa, le escursioni offrono emozioni autentiche.

In Italia vi sono numerosi sentieri e paesaggi straordinari, ma la Toscana ha qualcosa di speciale. Con i suoi colli, le pinete, i parchi naturali intatti e i tramonti che sembrano dipinti, questa regione è il paradiso degli escursionisti.

L’escursione più bella d’Italia in Toscana

Dalle Alpi Apuane al Monte Amiata, dalla Maremma fino alla costa livornese, ogni angolo offre percorsi unici, ricchi di storia, biodiversità e panorami mozzafiato. Ed è proprio in Toscana che, domenica 31 agosto, si terrà quella che molti definiscono l’escursione più bella d’Italia. Si tratta dell’escursione in San Rossore. L’appuntamento è a Cascine Vecchie, nel cuore del Parco di San Rossore (PI).

Qui, adulti, famiglie e coppie potranno vivere un’esperienza irripetibile. Una camminata tra natura selvaggia, che dal cuore del parco conduce fino al mare, al suggestivo Gombo, uno dei tratti più affascinanti e protetti della costa toscana. Ma la vera magia è il tramonto sul mare, visto da una delle spiagge più esclusive e incontaminate del Tirreno.

I dettagli dell’escursione

Come riporta pisatoday.it l’itinerario si svolgerà all’interno del Parco Regionale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli e più precisamente nella bellissima Tenuta di San Rossore in un’area molto vicina alla città di Pisa. Dal Centro Visite, situato a pochi metri dall’ingresso principale della Tenuta in località Cascine Vecchie, inizierà il “viaggio nella Natura del Parco” percorrendo alcuni sentieri che non sono accessibili liberamente al pubblico. Inoltrandoci sempre di più all’interno del Parco i partecipanti raggiungeranno il mare su di un tratto di costa tra i più belli e selvaggi della Toscana.

Sulla Spiaggia del Gombo consumeranno la cena al sacco e attenderanno il tramonto che avverrà alle ore 19:58. Alle ore 20:30 è previsto il rientro al Centro Visite con un mezzo motorizzato. Questa escursione nella Tenuta di San Rossore fino al mare, si sviluppa totalmente su terreno pianeggiante e non presenta difficoltà. E’ consigliato indossare scarpe da trekking o da trail running e abbigliamento da escursionismo. In un unico zainetto portare cena al sacco, uno snack, acqua, eventuale materiale impermeabile. Utili i bastoncini da trekking. Il ritrovo è alle ore 15:30 presso il Centro Visite San Rossore, Loc. Cascine Vecchie – Tenuta di San Rossore (PI). La partenza dell’escursione avverrà entro le ore 16:00, il rientro è previsto indicativamente entro le ore 21:00.