Settembre in Toscana: 10 borghi nascosti che sembrano usciti da un quadro | Botticelli non avrebbe saputo far di meglio

Scopri subito i dieci migliori borghi della Toscana dove la loro bellezza ti lascerà senza fiato.

Quando pensiamo alla Toscana, ci vengono subito in mente le grandi città d’arte come Firenze, Pisa o Siena. Ma c’è un altro aspetto della Regione che vale la pena scoprire: i borghi.

In questi piccoli paesi, spesso poco conosciuti, il tempo sembra essersi fermato e la vita scorre tranquilla, senza fretta.

Passeggiare in un borgo toscano è come riscoprire una realtà diversa lontana dalla vita frenetica di ogni giorno. Le stradine strette, le case in pietra, le piazze silenziose e angoli che raccontano epoche passate.

Qui non esistono rumori o traffico. Appena arrivati si respira subito un’aria di pace, con i profumi della cucina locale e persone che ti fanno sentire a casa.

Una bellezza senza tempo: i Borghi Toscani

Ogni borgo ha qualcosa di speciale. C’è quello famoso per il vino, quello dove si fa ancora il pane nel forno a legna, quello con la vista che ti lascia a bocca aperta. Alcuni sono arroccati sulle colline, altri nascosti tra i boschi, altri ancora vicini al mare. Ma tutti hanno un’anima vera. E poi, nei borghi il cibo è di qualità legato a lunghe tradizioni. Piatti semplici, fatti con amore e con ingredienti del posto. Visitare un borgo toscano non vuol dire solo fare foto carine, ma vivere un’esperienza diversa. Vuol dire rallentare, ascoltare, osservare.

Scoprire questi borghi significa entrare nel cuore più genuino della Toscana. Ogni paese custodisce un racconto diverso, fatto di paesaggi incantevoli, radici profonde e un legame autentico con la terra che lo circonda. Percorrerli è un invito a rallentare, a vivere la bellezza con occhi nuovi, lontano dal turismo frenetico. Questi luoghi offrono esperienze autentiche: arte, sapori tradizionali, antichi mestieri e scorci che tolgono il fiato. Nel prossimo paragrafo vediamo i dieci borghi imperdibili, perfetti per un viaggio indimenticabile.

I dieci borghi migliori della Toscana

Come riporta turistapercaso.it, al primo posto dei dieci migliori borghi troviamo San Gimignano, conosciuto anche come la “Manhattan del Medioevo”, famoso per le sue torri che svettano sul paesaggio collinare. Al secondo posto troviamo Monteriggioni, un piccolo gioiello incastonato tra le colline senesi, circondato da mura fortificate perfettamente conservate. A seguire c’è Pienza, il cui centro storico è stato riconosciuto Patrimonio dell’Umanità UNESCO, si affaccia sulla Val d’Orcia offrendo scorci di rara bellezza. Al quarto posto c’è San Quirico d’Orcia, poco distante da Pienza, si distingue per il suo elegante impianto urbano, i giardini all’italiana degli Horti Leonini e le sue chiese romaniche.

Il quinto borgo nella classifica è invece Montepulciano, un borgo scenografico, adagiato su un crinale che domina le vallate circostanti. Infine, nelle ultime quattro posizioni troviamo rispettivamente: Montalcino, Pitigliano, Suvereto, Volterra. Ognuno di loro possiede una propria caratteristica e bellezza che merita di essere visitato almeno una volta nella vita.