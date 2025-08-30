Settembre in Toscana: 10 borghi nascosti che sembrano usciti da un quadro | Botticelli non avrebbe saputo far di meglio

Elena Lorusso 30 Agosto 2025
Borghi

i dieci migliori Borghi in Toscana - Fonte Pexels - LaGazzettadelserchio.it

Scopri subito i dieci migliori borghi della Toscana dove la loro bellezza ti lascerà senza fiato.

Quando pensiamo alla Toscana, ci vengono  subito in mente le grandi città d’arte come Firenze, Pisa o Siena. Ma c’è un altro aspetto della Regione che vale la pena scoprire: i borghi.

In questi piccoli paesi, spesso poco conosciuti, il tempo sembra essersi fermato e la vita scorre tranquilla, senza fretta.

Passeggiare in un borgo toscano è come riscoprire una realtà diversa lontana dalla vita frenetica di ogni giorno. Le stradine strette, le case in pietra, le piazze silenziose e angoli che raccontano epoche passate.

Qui non esistono rumori o traffico. Appena arrivati si respira subito un’aria di pace, con i profumi della cucina locale e persone che ti fanno sentire a casa.

Una bellezza senza tempo: i Borghi Toscani

Ogni borgo ha qualcosa di speciale. C’è quello famoso per il vino, quello dove si fa ancora il pane nel forno a legna, quello con la vista che ti lascia a bocca aperta. Alcuni sono arroccati sulle colline, altri nascosti tra i boschi, altri ancora vicini al mare. Ma tutti hanno un’anima vera. E poi, nei borghi il cibo è di qualità legato a lunghe tradizioni. Piatti semplici, fatti con amore e con ingredienti del posto. Visitare un borgo toscano non vuol dire solo fare foto carine, ma vivere un’esperienza diversa. Vuol dire rallentare, ascoltare, osservare.

Scoprire questi borghi significa entrare nel cuore più genuino della Toscana. Ogni paese custodisce un racconto diverso, fatto di paesaggi incantevoli, radici profonde e un legame autentico con la terra che lo circonda. Percorrerli è un invito a rallentare, a vivere la bellezza con occhi nuovi, lontano dal turismo frenetico. Questi luoghi offrono esperienze autentiche: arte, sapori tradizionali, antichi mestieri e scorci che tolgono il fiato. Nel prossimo paragrafo vediamo i dieci borghi imperdibili, perfetti per un viaggio indimenticabile.

Borghi
I dieci migliori borghi della Toscana – Fonte Pexels – LaGazzettadelserchio.it

I dieci borghi migliori della Toscana

Come riporta turistapercaso.it, al primo posto dei dieci migliori borghi troviamo San Gimignano, conosciuto anche come la “Manhattan del Medioevo”, famoso per le sue torri che svettano sul paesaggio collinare. Al secondo posto troviamo Monteriggioni, un piccolo gioiello incastonato tra le colline senesi, circondato da mura fortificate perfettamente conservate. A seguire c’è Pienza, il cui centro storico è stato riconosciuto Patrimonio dell’Umanità UNESCO, si affaccia sulla Val d’Orcia offrendo scorci di rara bellezza. Al quarto posto c’è San Quirico d’Orcia, poco distante da Pienza, si distingue per il suo elegante impianto urbano, i giardini all’italiana degli Horti Leonini e le sue chiese romaniche.

Il quinto borgo nella classifica è invece Montepulciano, un borgo scenografico, adagiato su un crinale che domina le vallate circostanti. Infine, nelle ultime quattro posizioni troviamo rispettivamente: Montalcino, Pitigliano, Suvereto, Volterra. Ognuno di loro possiede una propria caratteristica e bellezza che merita di essere visitato almeno una volta nella vita.

More Stories

Saint Tropez della Toscana

La chiamano la PICCOLA SAINT-TROPEZ ed è la punta di diamante della Toscana | I turisti prenotano fino a novembre

Elena Lorusso 30 Agosto 2025
Lidl

Pulizie senza stress | LIDL salva le casalinghe italiane col prodotto del secolo, tutto in ordine in 5 minuti

Elena Lorusso 29 Agosto 2025
Escursione

L’ESCURSIONE più bella d’Italia si tiene solo in Toscana | Domenica sono tutti attesi in questo posto, coppie comprese

Elena Lorusso 28 Agosto 2025