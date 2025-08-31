Ancora oggi è nota come la PICCOLA THAILANDIA della Toscana, a settembre tutti vengono qui | Posto consigliato a tutti

In questo angolo della Toscana, il benessere è assicurato. Ecco perchè in tanti lo chiamano la piccola Thailandia.

La Toscana è una delle regioni più amate d’Italia con le sue città d’arte bellissime, borghi medievali sospesi nel tempo e vigneti infiniti.

In questa terra ogni angolo sembra uscito da una cartolina. Ma la Toscana non è solo cultura e paesaggio. È anche la meta perfetta per chi cerca benessere, tranquillità e un contatto profondo con la natura.

Molti la scelgono come destinazione per rilassarsi in ogni stagione dell’anno, lontano dai ritmi frenetici delle grandi città.

Settembre, in particolare, è un momento ideale per visitarla, quando le temperature sono più miti, i ritmi rallentano, e l’atmosfera si fa più intima e rigenerante.

Un luogo in Toscana amato da tutti

In Toscana vi sono numerose terme bellissime, sparse tra colline e campagne, in borghi famosi e località meno note. Luoghi che offrono acque benefiche, paesaggi meravigliosi e servizi pensati per rigenerare corpo e mente.

Eppure, ce n’è una che spicca per fascino e atmosfera, tanto da essere considerata da molti come la “Piccola Thailandia” della Toscana. Non solo per l’acqua calda e i vapori che ricordano le sorgenti termali asiatiche, ma anche per la sensazione di benessere profondo che regala a chi vi si immerge. Scopriamo dove si trova nel prossimo paragrafo.

La piccola Thailandia della Toscana

Situate nel cuore della Maremma, rappresentano una delle aree termali più estese e suggestive d’Italia. Un luogo dove il tempo sembra fermarsi e tutto ruota attorno al benessere del corpo e della mente. Stiamo parlando delle bellissime Terme di Saturnia – Parco termale. Caratterizzate da cinque piscine termali all’aperto, idromassaggi, percorsi vascolari e vapori sulfurei che si sprigionano naturalmente da acque calde a 37°C. In questo meraviglioso luogo ogni dettaglio è pensato per offrire un’esperienza rigenerante.

Il parco termale è immerso nella natura e offre anche trattamenti di bellezza e percorsi wellness nella Beauty Clinic adiacente. Per chi desidera completare il relax, il Bistrot a bordo piscina propone colazioni, pranzi leggeri, merende e aperitivi, tutto in un’atmosfera rilassata e curata. Che si tratti di un weekend romantico, di una pausa detox o semplicemente di un momento per sé, le Terme di Saturnia restano uno degli angoli meglio custoditi della Toscana. E a settembre, con meno affollamento e un clima ideale, si trasformano nel rifugio perfetto per corpo e spirito. Per questo, chiunque ci sia stato lo conferma, è davvero un posto consigliato a tutti.