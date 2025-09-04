Nel cuore di Firenze si tiene la FESTA MEDIEVALE più bella al mondo | L’ingresso è gratis, guai a non esserci

Una delle feste più belle in Toscana, completamente gratuita e tutta a tema Medievale. Ecco perchè non puoi mancare

Firenze, culla del Rinascimento e gioiello della Toscana, incanta i visitatori di tutto il mondo con il suo patrimonio artistico, architettonico e culturale.

Camminare tra le sue strade è come ripercorrere secoli di storia, dove ogni angolo racconta un pezzo di umanità.

Ma per chi pensa che Firenze sia soltanto la città dei Medici e dei grandi pittori forse non sa che c’è un lato ancora poco conosciuto legato a lunghe tradizioni.

Nel capoluogo infatti si svolgono diversi eventi caratteristici del tutto originali. Tra questi, uno dei più belli si terrà proprio questo mese e ogni anno trasforma un intero borgo fiorentino in un’autentica macchina del tempo.

La magia della Festa Medievale nel cuore di Firenze

A pochi chilometri dal centro di Firenze, lungo l’Arno, si trova Signa, un affascinante borgo dalle origini antichissime, ricco di tradizioni e immerso in un paesaggio tipicamente toscano. Ed è proprio qui che, dal 5 al 7 settembre 2025, torna a grande richiesta la Festa Medievale nel Castello, uno degli eventi storici più attesi e spettacolari della regione arrivato quest’anno alla sua ventottesima edizione. Durante queste tre serate, dalle ore 9:00 alle 24:00, il borgo si trasformerà in un vero e proprio villaggio medievale. Le strade, le piazze, le corti e i vicoli dell’antico Castello di Signa torneranno a vivere i fasti del Medioevo, tra sfilate in costume, spettacoli, musica e sapori d’altri tempi. L’atmosfera sarà quella di una grande festa popolare.

I visitatori potranno assistere al corteo storico con figuranti in abiti d’epoca, spettacoli teatrali itineranti, danze medievali, artisti di strada, trampolieri, giocolieri e musicisti. Uno degli appuntamenti imperdibili sarà la parata del prestigioso Corteo Storico di Signa, accompagnata dalle esibizioni degli Arcieri per il Palio, simbolo di abilità e spirito cavalleresco. Ma non è tutto: giochi di destrezza e abilità ispirati all’epoca medievale coinvolgeranno grandi e piccini in una festa che è anche scoperta e divertimento. E per chi ama la storia “vissuta”, sarà possibile assistere alla ricostruzione di antichi mestieri medievali, un’occasione per riscoprire tecniche artigiane e attività quotidiane ormai dimenticate. Diversi saranno anche i banchi gastronomici allestiti lungo il percorso dove si potranno assaporare pietanze tipiche del Medioevo, preparate secondo ricette originali e ingredienti dell’epoca.

Un tuffo nel Medioevo a ingresso gratuito

L’ingresso per la Festa Medievale nel Castello è completamente gratuito e rappresenta una straordinaria occasione per scoprire, o riscoprire, Signa e il suo territorio, troppo spesso nascosto dalla vicina Firenze ma capace di offrire scorci autentici, accoglienza calorosa e una storia tutta da raccontare.

Che tu sia un appassionato di rievocazioni storiche, un amante del buon cibo o semplicemente curioso di vivere un’esperienza fuori dal comune, dal 5 al 7 settembre non puoi assolutamente mancare alla Festa Medievale più bella al mondo.