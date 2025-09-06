iPhone mai così sicuro: la funzione nascosta che cambia tutto | Se lo rubano, te lo riportano indietro per disperazione

Questa funzione dell’iPhone, rende il dispositivo più sicuro che mai. Addirittura ti fa riportare indietro il telefono, se te lo rubano.

Capita a tutti di trovarsi in situazioni in cui il telefono sembra più vulnerabile e a rischio di furto.

Che sia in mezzo a una folla, sui mezzi pubblici oppure mentre si è distratti, sono tante le occasioni in cui può finire nelle mani sbagliate.

Tuttavia, esiste una soluzione che può costringere chi ha sottratto lo smartphone a restituirlo, o quantomeno a disperarsi per non riuscire ad accedervi.

Si tratta di una funzione di blocco, che è integrata nel sistema operativo iOS e che è molto più efficace dei classici codici di accesso e i sistemi di protezione. Non tutti però sanno della sua esistenza.

Una funzione nascosta rende il telefono più sicuro

Oggi possiamo ritenere il nostro smartphone un vero e proprio patrimonio digitale, essendo il custode di foto, conversazioni private, dati bancari, password e molto altro ancora. Farlo finire nelle mani sbagliate potrebbe quindi causare pochi non pochi problemi.

Spesso infatti, per proteggere il proprio telefono, molte persone si affidano ai metodi di protezione standard, come Face ID, Touch ID o il classico codice di accesso, ritenendoli sufficienti. In realtà però non lo sono affatto. Basta infatti un attimo di distrazione perchè qualcuno afferri lo smartphone e acceda alle informazioni personali prima di bloccarlo manualmente. Questa funzione nascosta aggiunge però un ulteriore strato di sicurezza e protegge lo smartphone senza dover interagire fisicamente con il dispositivo.

Poche mosse per rendere il telefono intoccabile

Questa funzione si potrebbe definire una vera e propria risorsa segreta, perchè con un semplice sussurro riesce a mettere al sicuro i propri dati. Basta infatti un comando vocale per poterla attivare e rendere così il telefono inutilizzabile a chiunque cerchi di accedervi.

Il sito “Game-experience.it” ha spiegato come funziona e come attivarla. Per integrarla nel proprio smartphone bisogna infatti seguire alcuni passaggi. Andando alle impostazioni del telefono, bisogna cercare la voce Accessibilità e poi Comandi Vocali. Da lì è possibile creare un nuovo comando vocale associandolo all’azione “Blocca schermo” e scegliere la frase che si preferisce per bloccare il telefono, come “Blocca ora” oppure “Proteggi telefono”. Una volta configurata, l’iPhone riconoscerà il comando e lo eseguirà all’istante, rendendosi inutilizzabile per chi cerca di accedervi. Così facendo, in caso di furto, anche in mezzo alla folla o nei momenti di distrazione, sarà possibile proteggere i propri dati dai malintenzionati.