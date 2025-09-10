Puoi dire ADDIO alla dieta: LIDL con 1,50€ ti fa tornare in forma in pochi giorni | C’è fila fino al parcheggio, carrelli presi d’assalto

Ora con Lidl si può decisamente pensare di tornare in forma senza sacrifici. Questa è l’offerta imperdibile da portare subito a casa.

Tra le catene di supermercati più importanti d’Italia, non possiamo non parlare di Lidl, che continua a registrare grandissimi successi e tanti consensi da parte dei clienti che si ritrovano a fare spese importanti, soprattutto ora che siamo a ridosso dell’inizio della scuola e si è tornati alla normalità. Infatti, coloro che hanno concluso le vacanze, da molto o da poco, sono già proiettati verso quello che solitamente si considera l’inizio del nuovo anno: settembre.

Questo è sicuramente il mese dei grandi propositi: c’è chi inizia a iscriversi a corsi ai quali aveva dato importanza mesi fa, chi vuole iscriversi in palestra, chi vuole riprendere i propri hobby e le proprie passioni per la musica, per lo sport o per il bricolage, e chi invece si pone come obiettivo quello di recuperare i rapporti con persone o amici che non sente né vede da anni.

In questo contesto, che posizione occupa Lidl? Sicuramente un posto importante nel cuore dei clienti. Questi, infatti, si recano all’interno dei punti vendita per fare scorte, anche e soprattutto per riprendere in mano la propria vita e approfittare delle offerte giornaliere da volantino, così da riempire nuovamente frigoriferi, dispense e cassetti di casa con prodotti utili a lunga scadenza o che comunque saranno consumati a breve.

Lidl Plus, le offerte si moltiplicano

Quando si pensa a Lidl, non possiamo non sottolineare che non ha soltanto reparti alimentari e gastronomici, ma davvero si trova di tutto. Infatti, basta sfogliare il volantino cartaceo o, più comodamente, quello online collegandosi al sito per scoprire tantissime offerte riservate ai clienti. Chi possiede anche la Lidl Plus, l’applicazione che permette di scaricare in due minuti la tessera fidelity di Lidl, può approfittare di ulteriori offerte e sconti pazzeschi su una vasta gamma di prodotti messi in evidenza sul volantino.

Ma se ora dicessimo che tra tutti quei grandi propositi di settembre ce n’è uno in cui Lidl può davvero aiutarci? Ebbene sì: se ci siamo posti l’obiettivo di ritornare in forma, perdere qualche chilo o semplicemente riprendere in mano la nostra vita senza avere ancora la possibilità o la voglia di iscriverci in palestra o fare sport, Lidl ha pensato a tutto.

Addio alla dieta? Ci pensano loro

Infatti, con soli 1,50 € si può portare a casa l’insalata di riso nero che, con le sue proprietà nutritive e i suoi benefici, potrebbe rivelarsi davvero utile per preparare un pranzo veloce, capace però di darci quell’apporto calorico e quelle sostanze di cui il nostro organismo ha bisogno.

In ogni caso, consumare un’insalata di riso, soprattutto in questo periodo in cui le temperature sono ancora gradevoli, è sicuramente una scelta molto positiva, anche per coloro che, se ne hanno la possibilità, vogliono trascorrere qualche giornata al mare.