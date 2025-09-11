La SCHIACCIATA più BUONA della Toscana la mangi solo qui | Prendi l’auto e vai di corsa, le file sono assurde

Questo posto serve la più buona schiacciata della Toscana, ma bisogna sbrigarsi a mangiarla perché sta per terminare. Corri ad assaggiarla.

Preparati a vivere un’esperienza gastronomica unica, immersi nella tranquillità della natura.

In questo posto viene servita quella che si definisce la schiacciata più buona della Toscana. Se ne sei infatti un fan sfegatato, non puoi non assaggiarla.

Il menù è pronto a soddisfare qualsiasi palato, ma soprattutto la voglia di questa tipicità toscana. Bisogna però affrettarsi, perchè sta per terminare.

Sebbene la cucina resti aperta a orario continuato, è bene sbrigarsi nell’andare a prenderla. Questi sono gli ultimi giorni in cui la cucina è aperta. Dopo chiuderà definitivamente.

Ideale per mangiare ma anche per una bella passeggiata nei dintorni

Questo posto è l’ideale per le famiglie, perchè oltre ai tavoli e alle sedie, ospita un’area giochi dedicata ai più piccoli, dove poter correre e divertirsi liberamente.

C’è anche la possibilità di fare delle passeggiate prima e dopo il pasto, per rendere l’esperienza ancora più piacevole. E un’area aperitivo, che sarà a disposizione ogni sera per poter gustare un drink e scambiare due chiacchiere immersi in un’atmosfera serena e accogliente.

Da approfittare prima che chiuda la cucina

Per informazioni e prenotazioni, si può contattare il numero 3478016784, che è stato pubblicato su “Firenzetoday”, che sta promuovendo l’evento. Tutto questo non è infatti un vero e proprio ristorante, ma un evento in cui poter gustare un’ottima schiacciata e altre tipicità della regione, come i tortelli.

Prende luogo al Parco di Pratolino il 12, il 13 e il 14 settembre, ma anche il 19, il 20 e il 21 e anche il 26, il 27 e il 28. Trattandosi della festa del tortello e della schiacciata, non può che celebrare il gusto della Toscana. Unisce infatti gusto, relax e divertimento.