Vai a Firenze e scopri che il PAESE DEI BALOCCHI esiste sul serio | Domenica grande festa per tutti

Il paese dei balocchi esiste veramente e Firenze ne è la prova. Questa domenica una grande festa avvolgerà tutta la città.

In un mondo dove ogni giorno si è di corsa, trovare un’occasione per divertirsi e imparare con tutta la famiglia è un vero e proprio regalo.

A Firenze questo si presenta in un evento molto atteso, che si trasforma in un vero paese dei balocchi sia per i bambini che per gli adulti.

È un’esperienza a 365 gradi che unisce il piacere della scoperta al divertimento.

Un’immersione completa nel mondo del latte, dalla sua produzione alla trasformazione.

Un evento per tutti, grandi e piccini

L’evento offre un vero e proprio viaggio del latte, che permette ai visitatori di scoprire l’intera filiera produttiva, dalle stalle alla Centrale.

I più curiosi potranno esplorare il museo del latte e toccare con mano un impianto all’avanguardia. Per i più piccoli e non solo ci saranno tante sorprese, come l’incontro con le mucche del Mugello e una divertente prova di mungitura. Potranno scoprire i segreti del latte tramite esperimenti e cimentarsi in cucina con laboratori. Tutto questo in un unico evento.

Una città trasformata in un vero paese dei balocchi

L’appuntamento per tutto questo è come riporta “FirenzeToday” il Mukki Day 2025, che si terrà a Firenze il 14 settembre allo stabilimento Mukki di Via dell’Olmatello 20. Avrà orario continuato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Sarà un’esperienza gastronomica a 360 gradi, che permetterà di assaggiare le ultime novità, dal Mukkappuccino alla panna montata ai prodotti della linea Mukki.

L’evento non dimentica l’impegno sociale e ambientale. Ci sarà uno spazio per la Fondazione dell’Ospedale Meyer e un’aera Teatra Pak per sensibilizzare sul rispetto dell’ambiente attraverso il gioco. Tutto questo a un unico evento, il Mukki Day. Quindi è vietato mancare, soprattutto per la gioia dei più piccoli.