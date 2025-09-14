Non distante da Lucca si tiene la CACCIA AL TESORO più attesa d’Italia | Chi scopre la soluzione, porta a casa l’ambito premio

Questa caccia al tesoro è una delle più attese in Italia e promette un ricco premio in palio. Si svolge a pochi chilometri da Lucca.

Non è un film, ma il preambolo di un’avventura che promette di risvegliare l’animo esploratore di chiunque osi accettare la sfida.

Una caccia al tesoro che attende i più coraggiosi e che è pronta a guidarli attraverso un percorso ricchi di enigmi.

Ogni indizio è un tassello di un puzzle più grande, un passo in avanti verso una ricompensa che fa gola a tutti.

Non è quindi una semplice passeggiata, ma una vera e propria caccia al tesoro, dove l’astuzia e la collaborazione sono le chiavi per il successo.

Una caccia al tesoro alle porte di Lucca

La ricerca si snoda lungo un percorso suggestivo, dove ogni svolta nasconde una nuova sorpresa e ogni ombra potrebbe celare un indizio fondamentale. Chi partecipa alla caccia dovrà infatti decifrare messaggi criptati e risolvere indovinelli, superando degli ostacoli che metteranno alla prova il loro spirito d’osservazione. Il premio sarà infatti l’obiettivo finale di una missione che promette emozioni forti e un pizzico di brivido.

Solo chi riuscirà a trovare tutti gli indizi sparsi per il parco e il tunnel sotterraneo, potrà finalmente svelare il nascondiglio del baule e impossessarsi della ricompensa.

Un’avventura da brividi

Quest’avventura da brividi è la sesta edizione della caccia al tesoro più paurosa dell’anno, un evento che è stato pensato per le famiglie, i ragazzi e i bambini da tre anni in su. Gli appuntamenti sono fissati per i weekend del 18/19 e 25/26 ottobre.

Il prezzo per partecipare, come spiega “Eventi.turismo.lucca.it”, varia tra gli 8 e i 18 euro, e al termine del gioco, ogni piccolo partecipante porterà a casa un piccolo premio, a testimonianza del suo coraggio. Tutto questo a pochi passi da Lucca, ovvero a Marlia. Sarà un modo spaventosamente divertente di prepararsi alla notte di Halloween, il tutto in un’atmosfera unica e ricca di sorprese.