Vuoi vendere casa a peso d’oro? NON fare questi errori grossolani, me lo ha detto l’agente immobiliare di fiducia

Per fortuna con questi consigli vendi casa e guadagni un botto. L’agente immobiliare di fiducia me lo ha rivelato in gran segreto.

Negli ultimi anni, in modo particolare, il mondo immobiliare è riuscito a riprendersi la sua scena nell’economia italiana. Infatti, negli anni del COVID ci sono stati momenti tristi e difficili anche per questo settore, che ad oggi però sembra essersi rialzato nella maniera più giusta e compatta.

Per fortuna, ci ritroviamo in un periodo favorevole soprattutto per chi intende accendere un mutuo. I tassi di interesse, rispetto a qualche anno fa, sono in lieve crescita ma allo stesso tempo si mantengono su livelli accessibili e, pertanto, anche le banche sono tornate a offrire prodotti sempre più competitivi, creando una sorta di sana competizione.

Il mercato immobiliare sta mostrando una certa stabilità, soprattutto in alcune città d’Italia, dove domanda e offerta non sono sempre elevate. Nonostante ciò, i prezzi più contenuti si trovano nei centri più piccoli o comunque non nei capoluoghi.

Le città più care dove acquistare casa

Se consideriamo città come Milano, Roma, Firenze, Bologna e Napoli, nei loro centri i costi delle case raggiungono cifre esorbitanti, ma già spostandosi verso le periferie si riescono a trovare soluzioni molto più accessibili, anche per chi intende richiedere un mutuo al 100%.

Ovviamente, quando si decide di comprare una casa lo si fa non solo per una scelta economica, ma anche come investimento personale, in quanto avere una dimora propria significa stabilità, sicurezza e la possibilità di personalizzare il tutto secondo le proprie esigenze.

Vendere l’immobile a peso d’oro: ecco come fare

Allo stesso tempo, sappiamo bene che in questo periodo c’è anche chi sente la necessità di vendere la propria casa, cercando però di non svenderla, ma anzi di trovare tutti i trucchi giusti per guadagnare e ottimizzare il più possibile. Secondo quanto riportato da ilrichiamodellaforesta.it, ancor prima di vendere un immobile sarebbe opportuno ristrutturarlo, senza però esagerare né con i colori troppo accesi né con mobili su misura permanenti o armadi a muro che potrebbero far storcere il naso a un potenziale acquirente.

Quindi, se siete in procinto di vendere la vostra casa, fatevi aiutare da qualcuno che se ne intende di design e architettura, affinché possa valorizzare al meglio il vostro immobile e consentirvi di guadagnare il più possibile.