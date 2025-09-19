Nota come la VALLE della FELICITÀ si trova in Toscana ed è strepitosa | Sembra il set di un film americano, roba da matti

Francesco Castaldo 19 Settembre 2025
Valle della felicità

Valle della felicità - foto wikimedia commons - lagazzettadelserchio.it

La valle della felicità esiste davvero e si trova nella splendida Toscana: qui ogni giorno si respira aria di pace e serenità.

Pensiamo alla Toscana e automaticamente ci tornano in mente città come Pisa, Siena e soprattutto Firenze, che è il capoluogo. Talvolta ci capita di pensare anche alle colline del Chianti, alla Maremma e alla Lunigiana. Questa regione, però, ha dei luoghi così segreti e lontani dalle rotte turistiche che regalano un senso di pace unico al mondo. Per esempio la valle della felicità.

Volete un esempio lampante? L’Oasi di Burano. Si tratta di una riserva naturale del WWF situata nella Maremma. Qui trovate diverse specie animali, dune e lagune, e si può vivere un’esperienza a contatto diretto con la natura circostante, anche grazie a passeggiate che sembrano uscite da una fiaba dell’Ottocento.

Se cercate un piccolo borgo circondato dai boschi, dovete recarvi presso Lama di Sassetta, dove il tempo sembra essersi fermato secoli fa. Chi ama fare trekking e immersioni è nel posto giusto, soprattutto grazie alle splendide foreste di castagni che caratterizzano l’area.

Le zone belle della Toscana

Meno conosciuta ma sicuramente speciale è anche San Galgano, con la sua splendida abbazia senza tetto e la celebre leggenda della spada nella roccia. È un luogo perfetto anche per le uscite didattiche scolastiche, affinché i giovani alunni possano andare alla scoperta di posti meravigliosi nel cuore della regione.

Quando poi si raggiungono le Alpi Apuane, ci si rende conto che ci sono paesaggi spettacolari e sentieri unici che riescono a unire il mare all’entroterra. Un vero e proprio paradiso per chi ama l’escursionismo e la natura che potremmo definire “wild”.

Valle della felicità
Sorano nel cuore della Toscana – foto flickr – lagazzettadelserchio.it

La valle della felicità in Toscana

La Toscana, dunque, non è solo arte e cultura, ma anche luoghi che riescono a rigenerare corpo e mente. E tra questi non possiamo non parlare della splendida Valle della Felicità, ovvero Sorano: un borgo arroccato con un’atmosfera che sembra riprodurre la magia che solo la Toscana sa offrire.

Sorano si trova precisamente in Maremma e qui si possono ammirare il centro storico medievale, il Masso Leopoldino, la Fortezza Orsini, il Museo del Medioevo e del Rinascimento, oltre alle splendide Terme di Sorano, come riportato da CampingPuntaAla.it.

