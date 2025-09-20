Il BORGO più BELLO d’Italia si trova SOLO in Toscana | Qui il certificato parla chiaro, non lo batte più nessuno

La Toscana trionfa col borgo più bello d’Italia. Un posto così è da film, quelli romantici con il lieto fine già scritto dalla prima battuta.

Tra le regioni italiane più apprezzate in assoluto sicuramente la Toscana, un ruolo fondamentale anche per i suoi splendidi borghi pittorici che sembrano essere usciti dai vari dipinti rinascimentali.

Località come Pienza e San Gimignano sono conosciute in tutto il mondo, ma ci sono dei piccoli posti meno celebri, che comunque meritano tutta la nostra attenzione in quanto sono lontani dal turismo di massa. Chi cerca autenticità ed esperienze uniche non può non segnare questi posti così speciali.

Tra questi dobbiamo menzionare Castiglione d’Orcia, che si trova per l’appunto nel cuore della Val d’Orcia, e ciò che stupisce tutti è la presenza del suo castello medievale, anche perché vi è una pista vista panoramica davvero eccezionale sulle colline che la circondano.

Le bellezze maestose della Toscana

Chi passeggia da queste parti si rende conto di respirare un’atmosfera dove il tempo si è fermato e il silenzio e la natura sono le protagoniste assolute. Spostandoci in provincia di Arezzo, c’è la splendida Anghiari, che è famosa per la battaglia omonima e per le sue stradine strette e case in pietra. Qui, tra musei, botteghe artigiane e festival, si fa baldoria tutto l’anno, ma con grande rispetto dell’ambiente circostante.

In Maremma, invece, Montemerano è sicuramente quel gioiello medievale che mette la Toscana ancor di più in vetta alla classifica, grazie ai suoi vicoli fioriti e alla splendida piazza del castello. Chi cerca un contatto diretto con la tradizione della regione è nel posto giusto.

Il borgo più bello d’Italia in Toscana

Nella provincia di Livorno, invece, vi è una perla con mura medievali pazzesche: stiamo parlando di Suvereto, dove si unisce il buon vino con la storia. È tra i borghi più belli d’Italia, grazie anche ai suoi paesaggi che lo circondano e ai palazzi storici.

Ora però vogliamo parlarvi di uno splendido borgo che nel 2022 è stato nominato il borgo più bello d’Italia, e stiamo parlando di Montefioralle, così come riportato anche da UnioneChiantiFiorentino.it. Questo è sicuramente un posto eccezionale che merita di essere vissuto, visto e apprezzato almeno una volta nella vita.