Mutuo variabile, in questo periodo è il più richiesto: i suoi vantaggi sono inequivocabili | Conviene anche a te

Mutuo qui c’è quello che dovete assolutamente sapere se avete intenzione di comprare casa a breve termine.

Negli ultimi tempi sono arrivate molte news dalla Banca Centrale Europea (BCE). Potrebbe essere interessante comprendere nel dettaglio cosa è stato detto, dato che le sue decisioni influenzano molto i mercati.

Quello che risente maggiormente delle sue decisioni è il mercato immobiliare. In crisi da molto, con affitti alti e banche restie a finanziare gli acquisti.

La BCE, però, ha confermato un nuovo taglio dei tassi d’interesse di 25 punti base, Una notizia attesa e accolta con favore da moltissime persone, dato che andrà ad influenzare il rialzo Euribor.

L’Euribor per definizione è il tasso interbancario di riferimento comunicato giornalmente dall’European Money Markets Institute. E’ una media dei tassi d’interesse ai quali primarie banche attive nel mercato monetario dell’euro, sia nell’eurozona che nel resto del mondo, offrono depositi interbancari a termine in euro ad altre primarie banche.

Mutuo a tasso fisso

In questo periodo in base a queste constatazioni, chi ha un mutuo a tasso fisso ( con la rata sempre uguale) potrebbe prendere in considerazione l’opzione della surroga.

Attualmente, i migliori tassi fissi surroga partono da un TAN del 2,79%, mentre solo un anno fa i migliori tassi fissi superavano il 3,80%, con rate di circa 650 euro per un mutuo standard. Surrogando oggi, si potrebbe ottenere un risparmio potenziale di oltre 65 euro al mese, pari a oltre 18.000 euro su tutta la durata del mutuo.

Mutuo a tasso variabile

Con questo taglio di 25 punti base dell’Euribor, un mutuatario che ha sottoscritto un mutuo a tasso variabile vedrà le rate ridursi. Secondo le previsioni sui futures dell’Euribor a 3 mesi, il tasso potrebbe scendere ulteriormente entro dicembre 2024, passando dall’attuale 3,25% al 2,90%. Questo trend dovrebbe continuare fino al 2026, con l’Euribor previsto a 2,07%. In base a queste proiezioni, un mutuatario potrebbe vedere la sua rata scendere dai 714 euro di ottobre 2024 a 676 euro a inizio 2025 e, entro il 2026, a circa 620 euro. Complessivamente, si tratterebbe di un risparmio di circa 95 euro mensili.

Il recente taglio dei tassi è importante per chi ha un mutuo a tasso variabile, con prospettive di riduzioni ulteriori nei prossimi anni. Tuttavia, per chi cerca maggiore stabilità o desidera bloccare una rata fissa vantaggiosa, la surroga rappresenta un’opzione da considerare seriamente. Dovete valutare attentamente le vostre disponibilità economiche, perché solo in questo modo potrete opzionare il mutuo giusto.