Tv, Mediaset diventa a pagamento: il canone Rai non gli bastava | Senza l’abbonamento non vedo più nulla

Siete sicuri di poter guardare la TV stasera? A dire il vero è tutto a pagamento e quindi vi resta solo il rumore bianco.

Dallo spegnimento del segnale analogico, i segnali televisivi più diffusi sono il digitale terrestre, il satellitare, la TV via cavo e le trasmissioni in streaming via Internet. Il panorama televisivo è cambiato molto.

Il segnale satellitare viene diffuso attraverso dei satelliti, la cui ricezione viene garantita da apposite parabole.

Le trasmissioni via Internet sono il trend del momento, grazie al progresso tecnologico dato dalle nuove tipologie di connessione ultra veloce tramite la fibra ottica.

Il tipo di trasmissione diffusa attraverso la rete Internet è lo streaming e garantisce ottima resa con una connessione stabile. Questo tipo di servizio è entrato ormai nel lessico quotidiano, in quanto numerose piattaforme a pagamento utilizzano lo streaming per la trasmissione dei propri contenuti.

Per quanto riguarda le trasmissioni on-demand, basta parlare di noti servizi come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+, che garantiscono la fruizione di film, serie TV e altro tramite abbonamenti rinnovabili.

Pagare per vedere la tv

Quando la battaglia dello share era solo tra Rai e Mediaset, si è creato quell’effetto Mandela che ha generato negli italiani la convinzione che il canone servisse a pagare la RAI. Errato perché è una tassa sul possesso tv.

Mediaset godeva dei favori di tutti, perché appariva gratuita, dato che viveva sui pagamenti degli sponsor come diceva Mike Bongiorno, ossia tutte le pubblicità che passavano durante la programmazione.

Il nuovo modo di concepire la TV

Le piattaforme streaming si dividono il mercato con una grande diversificazione di prodotti. Potete valutare quelle che vi aggradano e scegliere quale abbonamento sottoscrivere. Qualcuna ha aumentato i costi e la valutazione deve essere certosina. Infinity Plus è la piattaforma a pagamento di Mediaset che, tramite abbonamento permette di vedere il calcio e accedere a un catalogo di film e serie TV. Il costo di Infinity Plus dipende dal piano tariffario scelto. Oggi esistono diversi tipi di abbonamento: un piano mensile a 7,99 euro al mese, uno semestrale a 39 euro e uno annuale a 69 euro in un’unica soluzione.

Attualmente Infinity Plus non consente di effettuare una prova gratuita del servizio, e per visionare il catalogo completo e accedere ai contenuti è necessario abbonarsi. Tuttavia, si può ottenere Infinity Plus gratis per 7 giorni con l’abbonamento ad Amazon Prime Video. La prova gratuita di Infinity+ su Prime Video, però, non include l’accesso all’intero catalogo della piattaforma di Mediaset.