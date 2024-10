DAZN in mega sconto: attiva ora l’abbonamento e guardi tutto lo sport che vuoi con 60 euro ancora in tasca

Amanti dello sport non potete perdervi le novità DAZN. Tutti gli eventi sportivi che volete ad un prezzo incredibile.

Se siete appassionati di sport e volete una piattaforma streaming che metta a disposizione eventi sportivi di qualsiasi tipo, DAZN è sicuramente uno delle prime da cui partire.

Con DAZN, infatti, potrete vedere tutto il calcio italiano e internazionale, ma non solo: anche il basket, il volley, il fighting e tanti altri sport. I contenuti sono vasti e diversificati in base alle esigenze del pubblico.

L’evento principale a cui saranno interessati maggiormente gli utenti è il campionato di calcio di Serie A. Con DAZN potrete vedere tutte le 380 partite del campionato, dai primi anticipi agli ultimi posticipi: 10 gare in ogni turno di cui 7 in esclusiva (3 sono in co-esclusiva con Sky).

Ma questo non è l’unico contenuto calcistico. Con DAZN potete anche seguire tutte le partite della Serie BKT e in esclusiva tutte le 380 partite del campionato spagnolo LaLiga EA Sports che si tengono tra i mesi di Agosto e Maggio, oltre al meglio della Liga Portugal Betclic.

La partita in chiaro per tutti

Dopo molto tempo una partita sarà a disposizione di tutti. L’ultima volta che è successo era il lontano 1996, con una sfida disputata il 13 aprile fra Juventus e Sampdoria all’allora stadio Delle Alpi. La squadra di Lippi aveva ottenuto un anticipo, perché il mercoledì 17 avrebbe giocato la semifinale della Champions League contro il Nantes. Anno magico per i bianconeri che sollevarono la coppa per l’ultima volta, per poi sfiorare solo l’ipotetica vittoria negli anni.

Dopo quasi trent’anni un match di Serie A torna in chiaro. Martedì 29 ottobre, alle 20.45, il match di Serie A Enilive tra il Milan di Fonseca e il Napoli di Conte sarà trasmesso per la prima volta gratuitamente in chiaro e in esclusiva su Dazn.

DAZN imperdibile

L’offerta è imperdibile, in quanto il Piano Standard di 12 mesi con pagamento in un’unica soluzione è proposto a 299 euro per un anno anziché 359 euro. Con questo potete risparmiare 60 euro subito. Praticamente avete un carrello della spesa regalato dalla piattaforma streaming leader del settore.

Iscriversi a DAZN è semplicissimo e tutto ciò che serve è una connessione internet e uno dei tantissimi dispositivi compatibili con la famosa App. Appena concluso l’iter di iscrizione il servizio sarà attivo e potrete godervi ogni evento disponibile sull’App, in live streaming oppure on demand.