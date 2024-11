Bollette in aumento, il conto si svuota in un attimo: questa notizia ha fatto infuriare tutti

Bollette in aumento -AdobeStock - lagazzettadelserchio.it

Non c’è pace per gli italiani e le bollette, nonostante le promesse, continuano a salire. L’ultimo rincaro è incredibile.

“Parole, parole, parole…” cantava Mina in una vecchia canzone e mai brano musicale fu più profetico. Nonostante le promesse e le rassicurazioni che arrivano da ogni dove la situazione economica degli italiani è ancora molto fragile.

I conflitti bellici, la crisi economica che non perde forza, l’inflazione e gli stipendi bassi sono i fattori di una precarietà paragonabile forse alla grande depressione del 29.

L’inverno che sta per giungere, ovviamente, è fonte di preoccupazione, perché economicamente parlando è un periodo in cui tutti spendono cifre più considerevoli in luce e gas.

Con il budget ridotto a disposizione pro capite, non sarà semplice affrontare questo futuro incerto per le forniture domestiche.

Impennata in bolletta

La manovra di Bilancio del 2025 sta suscitando discussioni, clamore e disaccordi. Tenendo conto dell’inflazione si è cercato di ridistribuire fondi e fare un rendicontazione della spesa pubblica ragionevole coi mezzi a disposizione.

Dal 2019 ad oggi l’inflazione in Italia è stata del 17% e l’Istat ricorda che ci sono 5,7 milioni di poveri. Il Governo dice che i dati sono favorevoli e che ci sono più persone nel mercato del lavoro. Un dato così attivo che, come affermano loro, non si registrava dai tempi di Garibaldi.

L’impoverimento della classe media

Un errore di molti governi nel corso degli anni ha portato la classe media ad una difficoltà mai registrata prima. Molte leggi, aiuti, sistema pensionistico e welfare hanno subito interventi risibili. In questi giorni ad esempio, grande rumore sta facendo il rialzo della pensione minima di 3 euro. Una caffè offerto dallo Stato, dopo aver dato uno schiaffo alla povertà. La Manovra di Bilancio a quanto pare riporta il canone Rai a 90 euro. Dopo lo sconto di 20 euro che si era pensato in precedenza.

Ovviamente a fronte di un aumento delle pensioni di soli 3 euro, ma un conto che chiede un canone maggiorato di 20 euro fa comprendere che la preoccupazione dei cittadini è abbastanza comprensibile. Il canone resterà associato alla bolletta della luce. Aumenterà e la mano dello Stato è pronta a frugare ancora una volta nelle tasche degli italiani. Persone con un reddito non elevato, con poco potere di acquisto, che si troveranno solo a pagare tasse sempre più alte, senza che ci sia un ritorno da parte dello Stato, dato che tutto è legato all’inflazione.