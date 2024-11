Collezionismo, se pensi che i Lego siano un gioco sbagli di grosso: questi set hanno un valore allucinante

Attenzione, dei giocattoli potrebbero valere davvero molto. Chi possiede i LEGO potrebbe avere una grande fortuna tra le mani.

Nel corso degli anni la varietà di prodotti da collezionare è parecchio aumentata. Molti sono gli oggetti che ora sono richiesti dagli appassionati. Viste le nuove generazioni alcuni cimeli potrebbero risultare anche parecchio insoliti. Tuttavia il loro valore è molto elevato.

Vogliamo dunque parlarvi di alcuni giocattoli che ora hanno assunto un importante prezzo. I LEGO a quanto pare non sono solamente divertimento per bambini. La loro pregevolezza sta aumentando a dismisura e i collezionisti non vogliono lasciarsi scappare un’occasione del genere.

A quanto sembri i LEGO si stanno imponendo sul mercato, e questo sta portando gli esperti a tentare gli investimenti. Le modalità di guadagno sono molte. Vediamo dunque come muoversi per provare ad accaparrarsi qualche soldo in più.

Ecco come muoversi per trarre qualche profitto

Come ben sappiamo di questi LEGO ne esiste una varietà infinita. Con il passare degli anni questi giocattoli si sono sempre dimostrati funzionali nella richiesta e nella vendita. Il mercato è dunque molto interessato a questi oggetti. Ma ci sono alcuni pezzi che sono più valorosi di altri. Molti di questi infatti hanno avuto un’edizione limitata.

Per tale motivo il loro prezzo è superiore al normale, ed essendoci pochi esemplari la ricerca è molto alta. È quindi consigliato investire sulle edizioni limitate per guadagnare di più. Ci sono però degli altri parametri da controllare se si vuole tentare la fortuna su questo mercato.

Dati assurdi sui prezzi dei LEGO

Secondo alcuni dati riportati dalla HSE University questi giocattoli possono garantirci un grande guadagno. A quanto pare dal 1987 al 2015 sono stati monitorati i prezzi di 2322 prodotti LEGO. Dai numeri è stato dimostrato che ogni anno il costo di questi cimeli è salito del 10%. A quanto sembra puntare su di essi pare essere più sicuro e più proficuo di altre tipologie di investimenti.

È anche importante però informarsi sui set da acquistare per trarre del buon rendimento. I più richiesti a quanto pare sono: i LEGO Star Wars, LEGO Super Heroes, LEGO Harry Potter e molti altri ancora. Se volete davvero tentare di raccogliere molti quattrini vi consigliamo di tenere d’occhio questi set. Inoltre una volta acquistati cercate di mantenerli in perfette condizioni in modo da non far diminuire il loro costo.