Bonus, 3600 euro per le famiglie: questa spesa la passa lo Stato | Prima di fare domanda controlla i requisiti

La politica salva famiglie del welfare statale continua la sua marcia. Controllate i requisiti e usufruite dei bonus.

Il Governo ha deciso di investire nelle famiglie, di questo non ha mai fatto mistero nelle sue dichiarazioni di intenti, perché vuole un paese prolifico.

Scegliere di investire nelle famiglie è ovviamente un modo per garantire un futuro ad un paese in crisi, perché con gli stipendi al minimo e le difficoltà finanziare, poche sono le persone che riescono ad affrontare l’uscita dal nido dei genitori senza dovere affrontare disagi economici di livello grave.

L’Italia è una paese senza figli, molti se scelgono di diventare genitori optano per il figlio unico, altri non pensano nemmeno alla progettualità di un bambino, perché non hanno mezzi a sufficienza.

Qui si è inserito il Governo per fornire sempre più bonus, nel tentativo di offrire una mano ai suoi cittadini.

I Bonus per la famiglia sono importanti

Richiedere un Bonus, quando si hanno i requisiti è un aiuto indispensabile per chi è economicamente fragile. Cercate sempre di comprendere le funzionalità dei benefit e ritagliatevi la possibilità di fare richiesta.

Le cifre spesso non sono considerevoli, ma almeno è un quid in più che può agevolarvi in un periodo economico molto sussultorio. Inoltrate le richieste e controllate sempre il sito INPS, per verificare i potenziali aiuti statali.

Non perdete l’opportunità per i vostri figli

Grazie all’ utilizzo del Bonus Asilo Nido 2024 avrete un’importante opportunità, se avete dei figli piccoli. Grazie a questo aiuto hanno pensato di fornire un supporto economico per coprire le spese relative all’asilo nido o all’assistenza domiciliare. Questo contributo, erogato dall’INPS, può arrivare fino a 3.600 euro annui, a seconda dell’ISEE del richiedente e del numero di figli. Se per caso avete bambini iscritti agli asili nido, pubblici o privati, o che necessitano di assistenza domiciliare, perché affetti da particolari patologie. Il bonus può coprire parzialmente o totalmente le rette mensili, rendendo più accessibile un servizio essenziale per la crescita e lo sviluppo dei più piccoli.

L’importo del bonus varia in base al reddito ISEE della famiglia, quindi è necessario presentarsi ad un CAF. Il Bonus prevede un fondo che può offrivi fino a 3.600 euro annui con un ISEE inferiore a 25.000 euro. Sono previsti fino a 3.000 euro annui per le famiglie con un ISEE compreso tra 25.001 e 40.000 euro. Invece possono ricevere una somma fino a 1.500 euro annui tutte quelle le famiglie con un ISEE superiore a 40.000 euro.