Lavoro in banca a tempo indeterminato, per guadagnare una fortuna bastano queste competenze: confronta il CV

Lavoro a tempo indeterminato per te. La banca assume. Se il tuo curriculum rispetta le richieste potrai avere questa occupazione.

Nel corso di questi ultimi anni, purtroppo il nostro paese sta andando incontro a molte crisi. Gli alti prezzi stanno gravando sui cittadini. Ora le famiglie sono in una difficile situazione. Purtroppo anche il lavoro scarseggia sempre più.

La disoccupazione è infatti una delle maggiori problematiche in Italia. E questa è una situazione che ormai si presenta nel nostro stato da molto tempo. Le cose non stanno cambiando infatti anche le nuove generazioni che si affacciano al lavoro sono in grosse difficoltà.

Una notizia però potrebbe cambiare le carte in tavola. A quanto pare la banca ha intenzione di effettuare delle nuove assunzioni. Ottima notizia per chi è in cerca di lavoro. Vediamo però quali sono i parametri che si devono rispettare per candidarsi a svolgere questa occupazione.

Contratti a tempo indeterminato per chi rispetta i requisiti

A quanto pare un istituto bancario ha intenzione di effettuare un ricambio generazionale. Intesa San Paolo ha infatti emanato che potranno essere effettuate 3500 assunzioni a tempo indeterminato. A quanto pare tutto deve essere svolto entro il termine dell’anno 2028.

Di queste 3500 assunzioni però 2000 saranno a tempo pieno mentre le restanti effettueranno un lavoro part time. La campagna avrà inizio il primo luglio 2025 e terminerà il 30 giugno del 2028. Vediamo dunque come verrà effettuata questa operazione.

Spazio alle nuove generazioni

Secondo quanto stato detto da Nicola Fioravanti ovvero il chief governance operating and transformation officer di Intesa San Paolo, ci sarà un ricambio nel personale. L’idea è quella di inserire all’interno della banca delle generazioni che convivono con il digitale. Tutto questo per migliorare la qualità dei servizi per i clienti della banca. Per attuare tutto questo la banca ha però bisogno di salutare non pochi dipendenti. Il piano dell’Intesa San Paolo è quello di mettere da parte oltre 9000 lavoratori.

Tutto questo personale dovrebbe però essere destinato ad un prepensionamento. A tranquillizzare però i 9000 addetti, ci hanno però pensato i sindacati che si sono impegnati per trovare degli accordi. Le uscite infatti si attueranno solo in caso di prepensionamenti volontari e pensionamenti incentivati. Inoltre ci saranno cittadini che avranno una priorità nelle uscite come ad esempio i disabili. Per il resto dei lavoratori invece le date in cui si potranno effettuare queste uscite sono: 31 dicembre 2024, 28 febbraio, 30 giugno e 31 dicembre 2025. Anche per i prossimi anni sono state concordate delle date ma consigliamo di attuare l’operazione il più in fretta possibile.