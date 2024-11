Tasse: canone RAI, IMU e TARI cancellate: chi ha questo documento non dovrà più pagare un euro

Non dovrai più spendere tutti questi soldi se possiedi questo documento. Addio tasse RAI, TARI e IMU. Basta solo questo.

Come ben sappiamo il nostro paese non sta vivendo una ottima situazione finanziaria. L’economia non è delle migliori e molte spese sono affidate ai cittadini. L’aumento di prezzi ha poi peggiorato tutta la situazione. Purtroppo adesso non è facile riuscire a tirare avanti.

Le tasse infatti stanno sfiancando la popolazione. Troppe sono le imposte che sono a carico delle famiglie e la situazione è sempre più in via di peggioramento. Delle grandi novità però potrebbero permetterci di risparmiare.

A quanto pare delle nostre spese potrebbero non gravare più sul nostro portafogli. In caso di possedimento di un documento infatti, il canone RAI, la TARI e l’IMU potrebbero essere cancellate. Ottima notizia per noi. Vediamo dunque quali strumenti utilizzare per giungere a questo vantaggio.

Cosa possedere per ricevere le agevolazioni

Anche se le imposte sono molte, il nostro stato ha comunque emanato degli aiuti che vanno incontro alle persone che hanno alcune problematiche. Per chi è affetto da disabilità infatti il governo ha disposto delle agevolazioni. A far funzionare il tutto ci pensa la legge 104. Attraverso questa infatti si è arrivato a fornire supporti economici ai cittadini disabili e ai loro tutori.

Dunque la legge è risultata moto utile. Come abbiamo precedentemente descritto IMU, canone RAI e TARI sono spese che già hanno ricevuto dei rimpicciolimenti, ma non solo queste tasse hanno subito delle diminuzioni. A quanto pare sono diversi gli aiuti per chi detiene una 104. Vediamo dunque quali sono e in che maniera potrebbero avvantaggiarci.

Meno spese per noi. Ecco tutte le imposte ridotte

Partendo dalle precedenti, descriviamo tutti i dettagli delle tasse diminuite. L’IMU esenta dal pagamento i disabili che risiedono in strutture sanitarie o simili, cosi come il canone RAI. Molte altre sono però le tasse agevolate. Il bollo auto ad esempio ha un funzionamento diversa rispetto alle altre. A quanto pare per essere esonerati da questo pagamento bisogna possedere una disabilità molto grave.

A questo punto l’esenzione può essere anche affidata ai caregiver ovvero chi assiste il cittadino. Tutto questo è possibile però solo se il reddito del disabile non supera i 2840 euro. Anche per quanto riguarda le tasse per gli studi universitari e scolastici ci sono delle diminuzioni. Per quanto riguarda la scuola però questi benefici posso essere utilizzati solo nel quarto e quinto anno. Per i vantaggi universitari invece la disabilità deve essere nella maggior parte dei casi superiore al 66%.