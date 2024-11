Ricetta economica, con i consigli di mia nonna d’inverno risparmio 200 euro: questo piatto lo faccio tutti i giorni

Ricetta economica, prepara questo piatto della nonna e risparmi tanti soldi. Riempi la pancia e fai tutti felici.

Con la crisi pazzesca che vige ad ora e i rincari che si faranno più tosti per le festività natalizie, non c’è da spendere e spandere. Al contrario, dobbiamo risparmiare il più possibile, che non è facilissimo, anche se questa abitudine dovrebbe far parte della nostra esistenza da diverso tempo ormai.

Chiaro che tale constatazione la facciamo ormai da molto tempo, visto che non è facile sopportare ulteriormente tutte queste problematiche. Ci riferiamo al lavoro, alle pensioni molto basse e alle truffe, che pullulano come funghi su un prato erboso. Dunque, come si suol dire, mettere insieme il pranzo con la cena non solo per tante famiglie numerose, ma anche per single e pensionati, non è una passeggiata.

Il problema sta nel fatto che tutti noi dobbiamo nutrirci come si deve. Non per nulla i nutrizionisti segnalano l’importanza di seguire una dieta sana e controllata ma, coi prezzi che circolano, non è facile e, adesso che il freddo si fa sentire, salvo rare eccezioni, è chiaro che abbiamo anche cambiato il modo di nutrirci. Alla sera tuttavia è sempre piacevole gustarci un piatto caldo.

Chiaro che trovarlo in tavola al ritorno dal lavoro è qualche cosa di unico e da vedersi come gesto d’amore. In ogni caso non serve utilizzare tantissimi ingredienti, soprattutto costosi. Ricordiamoci che in cucina la semplicità vince sempre e che il vero ingrediente segreto è la passione. Al di là di queste considerazioni, possiamo anche seguire le dritte culinarie delle nostre nonne, che ci prendevano per la gola con poco.

Zuppa in una ricetta low cost

Oltre non scordarci il consiglio di non sprecare il cibo e dare vita a ricette salva cena e salva euro, che tanti food blogger ci propongono sui Social, cerchiamo di sfruttare maggiormente gli alimenti che abbiamo a disposizione in dispensa e nel frigo. Tra l’altro in autunno e inverno possiamo penare a pitti unici che possono non solo scaldarci la pancia ama riempirla a volontà.

Ad esempio una zuppa, con l’unione di crostini di pane abbrustolito da noi è l’ideale per tuta la famiglia. Noi ora vi sveleremo la ricetta facile veloce e super economica per metterne in tavola una strepitosa. Di certo i vostri cari vi chiederanno il bis. Iniziamo con gli ingredienti, uno scalogno, 1/2 l di brodo di verdura, olio extravergine d’oliva, sale, pepe e timo fresco q.b. Tuttavia l’ingrediente base è un altro.

In poche mosse fumante in tavola

Su tratta di 600 g di piselli sgranati. Prepareremo dunque la zuppa di piselli. Il primo step e di sciacquarli, asciugarli e metterli da parte, tritare lo scalogno e farlo cuocere in un tegame dai bordi alti dove aggiungere dell’olio. Aggiungiamoci poi la cipolla tritata e il timo. Facciamoci poi cuocere i piselli. Aggiungiamo il brodo e lasciamo cuocere per una ventina di minuti.

Preleviamo un mestolo o due di zuppa e frulliamo per prenderla più cremosa. Infine spegniamo il fuoco e dedichiamoci all’arte dell’impiattamento. Se volete servire la zuppa ancora più appetitosa, oltre ad aggiungere i crostini di pane possiamo unirci anche del formaggio grattugiato a nostra scelta. Non ne rimarrà nemmeno una cucchiaiata.