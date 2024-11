Lavastoviglie, se premi questo tasto sei finito: il suo consumo è esagerato | Ti spenna tutti i giorni e non te ne accorgi

Lavastoviglie, attento a quale tasto schiacci. Se punti a questo sei rovinato. Come correre ai ripari.

Lavastoviglie, ma quanto mi costi! Di certo questa esclamazione possiamo averla già sentita da tutti quanti, specie da coloro che ce l’hanno presente in cucina. Lei, insieme esattamente alla sorella lavatrice e il frigo sono causa numero 1 dei tanti consumi in più che vediamo arrivare in bolletta. In realtà non ci riferiamo solo a quella dell’elettricità ma anche dell’acqua.

Il trucco sta però nel darsi da fare a verificare le fasce orarie e le giornate in cui costa meno utilizzare i servizi, che ormai valgono oro. E per essere più certi di non sbagliare è bene dare una letta ai contratti stipulati con le ditte erogatrici. Vietatissimo poi, se parliamo della lavastoviglie in particolare, è azionarla se abbiamo messo solo due piatti.

Difatti, proprio come per la lavatrice, è opportuno dare l’ok per il lavaggio solo se a pieno carico ma, di contro, anche non fare l’opposto non giova. Qualora lo facessimo, otterremo solo il risultato di dover rifare il lavaggio, visto che sarà scadente e potremo dire ciao ciao con la manina al risparmio.

Altro rischio è che alcune stoviglie si rompano e che lo stesso elettrodomestico subisca dei danni. Facciamo attenzione anche ai detersivi. Non deve essere mai elevata la qualità e attenzione pure ai residui di cibo, che potrebbero finire nelle tubature, intasandole. Ricordiamoci poi che una lavastoviglie ben igienizzata e pulita consuma di meno, lavorando a sua volta meglio.

Lavastoviglie, occhio a come la usa

Tuttavia, quando utilizziamo nello specifico la lavastoviglie, abbiamo a disposizione diverse tipologie di lavaggi. Un fatto quest’ultimo che molti non considerano a dovere utilizzando la lavatrice. Ed è qui che si commette il fatale errore, che si riversa poi anche sul costo delle bollette a fine mese.

Dunque dobbiamo tempestivamente correre ai ripari, dato che le bollette, per l’appunto, saranno ben più salate, dato che, accendendo il riscaldamento, consumeremo maggiormente i due servizi e, con le festività natalizie alle porte, tutto ciò aumenterà a dismisura. Ciò accadrà poiché trascorreremo più tempo nelle nostre dimore coi nostri cari, per consumare pranzi e cene.

Non schiacciare questo tasto ma quest’altro

Ergo, se vogliamo utilizzare la lavatrice in modo intelligente, come detto poco fa, prestiamo maggior attenzione ai lavaggi. Il tasto da non schiacciare mai è quello del classico lavaggio, che è molto luogo e che utilizza temperature elevatissime, pertanto è assai costoso. Piuttosto, per ottenere un ottimo rendimento, puntiamo all’ECO.

Anche se non è molto breve, comunque, utilizzando temperature più basse, ci consente di risparmiare tanti bei soldini. Così, oltre a tirare un sospiro di sollievo, saremo più contenti noi e l’ambiente, dalla cui salute dipende la nostra. Insomma, sappiamo ora come comportarci quando ci troviamo nella situazione di dover utilizzare la cara lavastoviglie.