Cena al ristorante, con questi consigli spendi la metà: sorprendi il tuo partner con una serata stellare

Cena al ristorante, segui queste straordinarie dritte e spenderai molto meno. Non rinuncerai mai più a una bella serata.

Una cena al ristorante non è più vista come qualche cosa di irraggiungibile o un autentico miraggio e non puoi nemmeno definirla autentica utopia per utilizzare un termine per citare Saint Thomas More. Difatti, sebbene non puoi permettertela tutti i giorni, puoi comunque organizzarti per bene per effettuarla di tanto in tanto.

Diciamo che dovresti vederla come coccola per il cuore, per l’anima e per il palato, oltre che un strumento per tenere vivo il rapporto di coppia. Infatti anche se sei abilissimo ai fornelli e capace di mettere intavola qualche cosa di sfizioso, è bene che ogni tanto organizzi qualche uscita con la tua dolce metà, soprattutto se siete una coppia collaudata da tempo.

Se vuoi renderla felice opta per un locale che le piace e che propone pietanze che lei predilige. Ad esempio non portarla in un ristorante vietnamita se sai che non ama quel tipo di cibo. Calcola anche il clima che si respira in loco e i costi che dovrai sostenere per raggiungere il posto, oltre che eventuali per il parcheggio, qualora non ne disponga di uno ampio per la clientela.

Bene anche informarsi sul fatto della prenotazione e seguire le varie pagine Social della realtà. Al di là di queste raccomandazioni, se ti puoi permettere di tanto in tanto una cena al ristorante, cerca di risparmiare sotto altri punti di vista. Se hai in programma di farlo durante la settimana vigente, quando fai la spesa al supermercato non comperare troppo cibo a breve scadenza.

Ristorante, come godersi una buona cenetta

Se noti che ce n’è un po’ che non riuscirai a consumare prima che scada, mettiti in moto per congelarlo nella maniera più veloce possibile . preparati anzitempo alla cena, studiano con cura outfit e accessori, per rendere più speciale quel momento. Al di là di ciò, cerca anche di informarti se in alcune serate si può contare su qualche sconto o se compreso nel prezzo vi è anche animazione.

Ad esempio parliamo della presenza di un pianista o delle cene spettacolo, che vanno molto di moda. E quando raggiungi il posto, poni la massima attenzione al menù, leggilo con calma e, se il cameriere ti assilla fin da subito con la richiesta dell’ordine, ripetigli più volte gentilmente che devi pensarci. La fretta è cattiva consigliera anche in questo caso.

Le dritte da seguire per non renderla dispendiosa

Se nel mentre che state scegliendo vi viene portato il pane non iniziate a sbocconcellarlo, perché ti indurrà a ordinare molto più cibo, dato che ti aprirà lo stomaco. Non ordinare un antipasto, perché, soprattutto se abbondante, poi non ti permetterà magari di lasciarti conquistare sia dal primo che dal secondo.

Evita anche i menù degustazione, che seppur accattivanti su carta, possono non esserlo dal vivo rivelarsi ben più esosi, rispetto ad un’ordinazione classica, dove puoi mangiare quello che vuoi, come un primo. Infine, se vuoi risparmiare occhio a quello che bevi. Attenzione a vini e liquori, che costano parecchio. Con queste dritte potrai goderti qualche cena in più al ristorante col tuo partner.