Bonus 2025, 10mila euro da richiedere per rimpinzare il conto corrente: i soldi arrivano in automatico

Ci sono benefit automatici a cui potete ricorrere per salvare il vostro conto corrente. Leggete e scoprite quali.

Non ci sono molte news sul sistema economico italiano. Dopo la pandemia è rimasto fragile e le famiglie arrancano.

Per questo motivo il governo, nel cercare di fronteggiare la crisi economica, ha introdotto, e in alcuni casi rafforzato, una serie di incentivi destinati a famiglie, cittadini e imprese.

Ci sono molti bonus, le agevolazioni fiscali rivolte alle imprese e ai cittadini che rispettano una serie di requisiti come, ad esempio, una soglia ISEE minima, reddito basso, nucleo familiare numeroso, ecc..

Bisogna conoscere bene questi incentivi per capire come accedervi, se ci sono scadenze, news e aggiornamenti di qualsiasi tipo.

Aiuti statali 2024 e 2025

L’anno sta per terminare ed è fondamentale comprendere se il governo per il 2025 abbia deciso di mantenere le stesse linee guida del 2024 o se sono state introdotte varianti e modifiche per accedere agli strumenti di agevolazione fiscali.

Per avere accesso a dei bonus, come pure per determinare la misura spettante, solitamente è necessario che si abbia un Isee in corso di validità. In questo modo lo Stato si assicura che ad accedere a determinate misure siano solo coloro che ne hanno davvero bisogno. Quello che però non tutti sanno è che non avere l’Isee non sempre rappresenta un elemento che preclude l’accesso a queste agevolazioni: ci sono misure, infatti, che spettano anche senza Isee.

Quando non serve l’indicatore patrimoniale

Una delle misure automatica è l’Assegno unico universale misura che spetta per tutti i minori a carico (e in alcuni casi anche ai maggiorenni) indipendentemente dalla situazione economica. Restando nell’ambito delle prestazioni per il sostegno del reddito delle famiglie, troviamo il bonus per asilo nido, misura che può essere richiesta anche senza Isee. Non serve presentare l’Isee per la richiesta di Assegno sociale, quella prestazione che spetta alle persone che hanno compiuto i 67 anni di età e sono una situazione di disagio economico.

L’Isee non è necessario nemmeno per le prestazioni di supporto per disabili e invalidi, solitamente non è richiesto salvo alcuni casi particolari che potete trovare tranquillamente sul sito INPS preposto. Non serve l’Isee neppure per non pagare il Canone Rai. Spetta l’esenzione, infatti, ai cittadini che hanno compiuto i 75 anni e hanno un reddito proprio – o coniugale se sposati – non superiore a 8.000 euro. Inoltre, non devono esserci conviventi titolari di un reddito proprio del nucleo, fatta eccezione di collaboratori domestici, colf e badanti.