Barattoli usati, in genere li butti ma sono un tesoro inestimabile: con un po’ di fantasia li trasformi totalmente

Barattoli usati, non li buttare mai più, basta un po’ fantasia.

Con la bruttissima aria che tira nel nostro Paese, con i rincari e la crisi che serpeggiano ovunque, dobbiamo sempre rimboccarci le maniche. Insomma, non possiamo mai starcene con le mani in mano o dormire sugli allori. Bene è invece avere qualche soldino in tasca puntare ai piani B facendoli diventare realtà.

Facciamo vibrare in noi il fanciullino di pascoliana memoria e diciamo di sì alla creatività. In questo modo ci divertiremo molto noi in famiglia ma trascorreremo anche del tempo di qualità in famiglia. Nel farlo scopriremo anche di avere una buona manualità, con la quale mettere in atto i piani B.

Insomma un secondo lavoro non fa mai male e tenerci impegnati con qualche cosa che ci piace è magnifico e ciò ci consentirebbe di dedicarci all’arte del riciclo. Dire no allo spreco non solo di stampo alimentare e non allo spreco è imperativo, come dire di no alla sperpero di denaro. Non buttiamo dunque mai barattoli di latta.

Magari abbiamo preparato a pranzo dei fagioli al sugo, quindi conserviamo i barattoli e laviamoli bene. Utilizziamoli per dei lavori manuali e alla fine i nostri amici non li riconosceranno più. stentando a credere quale fosse stata la loro reale natura, Vediamo insieme i loro utilizza creativi da copiare al volo.

Come riutilizzare dei barattoli

Quella più semplice e che vi consigliamo per primo, corrisponde nel farli diventare portautensili per la cucina. Basta dargli una veloce pitturata del colore che preferite e aggiungere qualche fiocco o spago, in cui riporre cucchiaio, forchette e coltelli. Il Natale si avvicina sempre più con la sua magia.

Che ne dite di creare coi vostri barattoli delle ghirlande? Coloratele di rosso, legatele con lo spago e aggiungete dei fiocconi di stoffa. Altrimenti potreste ri sfruttarle come lanterne. Basta colorarle come credere e all’interno aggiungere una candela. Potreste anche utilizzarli come porta candele ma vi suggeriamo di rivestirli con carta colorata solo dopo posizioniamo uno stoppino e dalla cera liquida.

Le idee che forse non sapevi

Potete anche pensare i vostri barattoli nella versione di vasi per i vostri fiori, puntando su una colorazione molto colorata e vivace. Qui dovrete usare della pittura acrilica, ma anche aggiungere come un tocco in più elastici colorati. E che ne dite di portapenne super originali? Qui potrete anche darvi da fare con applicazioni che troverete anche in bazar o mercatini.

E, per chi ama cucire si può anche utilizzare la creazione di portagioie o porta cucito. Dovrete utilizzare della stoffa ma non sarà così difficile decorare il tutto. Basta solo rilassarsi e non avere fretta. Infine potreste anche, sfruttando questa dritta, utilizzare il barattolo come la confezione ideale ove posizionare prodotti per la pulizia personale da donare alla vostra migliore amica. Di certo lei, se vorrete regalarlo a Natale, ne resterà entusiasta.