Vacanze, quando prenoti stai attento alla destinazione: questi Paesi sono messi al bando | Rischi la pelle

Il contesto sociale odierno non permette di organizzare una vacanza scegliendo semplicemente a caso una meta.

Nel mondo delle app per gli smartphone, esiste una cerchia molto interessanti di applicazioni veramente utili per la quotidianità.

Sono l’indice che la tecnologia in alcuni casi non vi conduce solo ad un becero uso del telefono per il nulla, ma fa diventare questo strumento latore di notizie utili o di alcuni ausili che possono veramente offrire un plus alle vostre giornate.

Una di queste app interessanti è “Safeture” un interfaccia sviluppato allo scopo di tutelarvi quando siete fuori casa. Può rilevare ospedali, medici, incidenti ed indicare se un luogo è pericoloso o meno in quel momento.

Sempre grazie a Safeture si può espandere il suo potenziale e virarlo verso la sicurezza di viaggio in un momento storico in cui i conflitti bellici sono più che mai presenti.

Attenti alle mete

Safeture e Riskline , una società di intelligence sui rischi, hanno sviluppato congiuntamente la mappa dei rischi del prossimo anno in tutto il mondo. Basata su un set di dati molto completo elaborato dal team di analisti di Riskline.

La mappa mostra chiaramente quali aree del mondo saranno rischiose da visitare, sia per i viaggiatori d’affari che per i turisti. Il livello di rischio è una raccolta di fattori quali sicurezza, criminalità, rischi per la salute e accesso all’assistenza medica.

I paesi più a rischio

Ovviamente, i paesi con conflitti armati i più pericolosi in cui viaggiare. Tuttavia, i disordini spesso si verificano lungo un confine, quindi il livello di rischio all’interno di un paese può variare a seconda di dove ci si trova. La mappa dei rischi di Safeture, quindi, descrive non solo i paesi ma anche le regioni all’interno del paese. Un buon esempio è il paese turistico del Messico, dove, sebbene ci sia sempre un livello preciso di rischio, è molto influenzato dal luogo in cui ci si trova.

Diverse parti dell’Asia e del Nord Africa sono le aree più problematiche del mondo, mentre l’Europa è ancora il continente più sicuro nonostante la guerra in Ucraina. Tuttavia, confrontando la mappa dei rischi del 2024 con quella dell’anno scorso, la situazione in diversi paesi è migliorata e i rischi sono diminuiti. Questi paesi includono Mauritius, Ruanda, Nepal e Sri Lanka, oltre a quelli già menzionati. Tuttavia, tutti questi paesi hanno ancora molte sfide da affrontare per essere considerati completamente privi di rischi.