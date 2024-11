Natale, non spendere un patrimonio per le decorazioni: se fia come me risparmi e ottieni un risultato spettacolare

Decorazioni natalizie fatte in casa, anche se non sei un genio potrai farlo.

Il Natale si avvicina sempre più e la sua maga si fa sentire. La voglia di addobbare l’albero cresce in noi. In molti, come affermano nei forum specifici è perché sentiamo tutti il bisogno di tornare in po’ bambini e far vibrare la fantasia. Vogliamo staccare la spina, cucinare qualche cosa di buono e rilassarci guardando un film.

Importante è creare l’atmosfera ideale. Ottimo anche accendere candele adatte e lasciarci coccolare da abbracci e da coperte colorate. Autunno e inverno sono le stagioni ideali per tutto ciò, che sanno molto di famiglia e di infinito amore. Fatto sta che con la crisi pazzesca che imperversa non è possibile fare acquisti natalizi, anche se si parla di decorazioni.

Di certo ne avremo tante anche dai passati anni, in cantina o in soffitta. Fatto sta che adesso sarebbe d’uopo dare loro una sbirciatina per verificare il loro stato, al fine di non compiere acuisti sbagliati. Infine potremo pensare di creare qualche cosa di semplice e suggestivo con le nostre mani.

Possiamo sempre puntare a qualche cosa di semplice, memori che la semplicità vince su tutto. Puntiamo anche ai materiali che abbiamo in casa e che possiamo utilizzare. Abbiamo delle pigne in giardino? Bene, raccogliamole e poniamole nelle ceste. Verifichiamo che siano asciutte e puliamole con un panno in microfibra.

Decorazioni di Natale low cost

Dividiamole per dimensione, coloriamole con tempere o acrilici. Puntiamo soprattutto a sfumature colorate e argentee che vanno bene nel periodo natalizio e che si adattano ad ogni tipo di decorazione. Esso potremmo poi sfruttarle, una volta che il colore sarà asciutto, per decorare vecchie lanterne che abbiamo in casa ma che non usciamo più.

Possiamo decorarle di rosso ed ecco creata una prima decorazione. Con le pigne colorate possiamo anche creare accattivanti centro tavola. Se abbiamo piatti ampi che non usiamo più perché scoloriti o dei vassoi in questi stato, perché non rotti, utilizziamoli in quel senso. Diamo un po’di colore e incolliamoci con la colla vinilica pigne in modo creativo.

Altre idee creative

Aggiungiamoci anche rametti di pino creando una sorta di vischio improvvisato e mettiamoci al centro una candela. Et voilà, il centro tavola sarà creato. Altra idea, se amiamo ago e filo è quella di creare con delle pezze che non usiamo più dei residui di lenzuola felpate delle calze per la Befana.

Qui basterà utilizzare anche un po’ di colla a e se vogliamo, alcuni decori in stoffa da cucire o da puntare con delle spillette. Per dei decori per l’albero, specie se piccolo basta attaccare un gancetto con un filo alle pigne, oppure realizzare con cartoncino resistente delle palline o delle forme natalizie come orsetti, pupazzi di neve e Babbi Natale. Una volta colorati saranno perfetti in tale veste.