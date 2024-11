Bonus smartphone e tablet, maxi sconto riservato a pochissimi: chi ha questo documento paga quasi la metà

Questa volta Natale sarà ancor più bello. Grazie a tutti questi sconti ci sarà da fare tante compere: affrettati e non aspettare troppo.

Mancano davvero pochissime settimane a Natale e c’è chi vuole aspettare il prossimo Black Friday per approfittare di sconti tali da poter fare scorta di regali da dare ad amici e parenti.

Ovviamente, in molti ignorano che sia online che nei negozi fisici, alcuni prezzi scontati sono già disponibili. Se non si hanno le idee chiare su cosa regalare, sarebbe opportuno e lecito cercare di indagare tra le persone che dovranno ricevere questo presente.

Solo in questo modo si capisce cosa evitare e, soprattutto, non fare regali inutili o già ricevuti in precedenza. Sicuramente, nella lista immensa che Babbo Natale dovrà leggere con attenzione, non mancheranno i dispositivi tecnologici.

Negli ultimi anni sembrano essere tra i più gettonati nella fatidica lista da stilare prima delle festività natalizie.

Tablet e smartphone: i più gettonati per Natale

Tablet e smartphone, infatti, sono sempre più richiesti non solo dai più grandi ma anche dai più piccoli. Infatti, grazie ad alcuni blocchi come il parental control, alcuni genitori decidono di affidare lo smartphone al proprio figlio adolescente cercando di limitarne l’uso ed evitare che possa scaricare o utilizzare applicazioni vietate ai minori.

Il tablet, invece, si rivela essere estremamente utile ed efficace anche per lavorare e studiare. Talvolta, con le risorse digitali che sono presenti in alcuni libri di testo, gli studenti, possono accedere con il QR code su risorse in modo da poter continuare il lavoro svolto in classe e cercare di diminuire il più possibile lo spreco e l’utilizzo della carta. Non tutti gli italiani, però, sanno che proprio in questo periodo ci sono dei bonus utili che riguardano proprio il mondo della tecnologia in particolare smartphone e tablet poco fa menzionati.

Bonus smartphone e tablet, ecco chi può usufruirne da subito

Chiaramente non tutti possono accedere a questi incentivi e sconti di fine anno. Scopriamo subito la lista dei fortunati e quale sia la procedura da seguire per non perdersi questa ghiotta occasione.

Come riportato da brocardi.it, con il Bonus 104, l’Agenzia delle Entrate specifica che anche questi dispositivi possono rientrare nella scontistica. Per parlare in termini più semplici, a fronte dell’acquisto di strumenti informatici ci sarà una detrazione fiscale del 19% sulla spesa effettuata. Ovviamente, ciò, riguarda solo coloro di cui alla Legge 104/1992.