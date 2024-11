Se scolleghi questi elettrodomestici sei rovinato, invece di risparmiare spendi il triplo | Dovrai buttare tutto

Con gli elettrodomestici e la corrente non si può assolutamente scherzare. Dovete usare molto buon senso o saranno guai.

La maggior parte degli elettrodomestici, degli apparecchi elettronici e dei device può essere staccata dalla corrente quando ci si allontana per alcuni giorni, senza avere delle conseguenze negative.

Televisori, consolle di gioco, lettori multimediali, dispositivi di streaming e decoder via cavo o satellitari possono essere scollegati, senza essere lasciati in modalità stand-by.

Si tratta di apparecchi sensibili agli sbalzi di tensione e che potrebbero subire dei danni molto gravi anche se lasciati in modalità stand-by. Questa, inoltre, causa un notevole consumo di energia che si trasforma in bollette più salate.

La maggior parte dei vostri apparecchi può essere tranquillamente spenta, ma non tutto può essere spento staccando semplicemente la spina.

Pericolo crash

Sicuramente avrete visto in qualche servizio al tg, sospettati per crimini gravissimi che venivano assiduamente difesi dai propri avvocati difensori per via dei famosi crash ai loro dispositivi elettronici come pc.

Nella fretta di raccogliere le prove, a volte, un computer viene semplicemente scollegato. Questo causa un crash nel sistema, che non è in grado di registrare correttamente l’orario di utilizzo e di spegnimento. Elemento che al giorno d’oggi ha sempre fatto molto appiglio per l’avvocato di difesa in tribunale.

Cosa non scollegare mai

Scollegare la stampante senza spegnerla utilizzando l’apposito pulsante di accensione potrebbe causare un problema. In questo caso infatti il processo di spegnimento non viene eseguito correttamente e il dispositivo è come se venisse ripristinato. Quando la stampante viene riaccesa è come se venisse riavviata e presuppone che la testina di stampa non sia stata utilizzata per molto tempo. Quindi effettua la pulizia delle testina consumando inchiostro inutilmente.

Lo spegnimento del router comporterà la disconnessione di tutti i dispositivi, compresi gli elettrodomestici intelligenti come forno o frigorifero. Lo spegnimento errato del router può causare problemi anche al riavvio. Le connessioni salvate potrebbero avere problemi e per ripristinarle potrebbe essere necessario resettarle inserendo nuovamente la password. Anche i televisori OLED devono essere spenti in modo corretto o preferibile essere lasciati sempre in corrente. Questo perché quando spenti i pixel vengono aggiornati automaticamente in background. Nei televisori OLED, ogni singolo pixel è una minuscola luce LED in grado di produrre sia luce che colore in un singolo elemento. Una disconnessione regolare dall’alimentazione interromperebbe erroneamente questo processo e potrebbe causare danni o degrado della qualità dell’immagine.