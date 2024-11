Lavoro, aziende a ricerca di personale: a novembre 427mila contratti disponibili da firmare | Posizioni aperte per tutti

Finalmente entro fine anno si trova il lavoro dei sogno. Ora non serve più cercare ovunque: solo qui trovi gli annunci più idonei.

In questo periodo, in Italia sono davvero tante le persone che si rivelano essere alla ricerca di un’occupazione. Che si tratti di un lavoro part-time, full time o di collaborazione poco importa. Quello che è certo è che proprio durante le festività natalizie poter trovare un lavoro si rivela essere estremamente semplice.

Soprattutto le attività commerciali come negozi di giocattoli, abbigliamento e di altre cose similari, si rivelano essere alla ricerca di nuovo personale da inserire, dapprima a tempo determinato e poi, dinanzi ad una reale necessità, si può trattare per un indeterminato.

Ora, in molti, preferiscono cercare offerte lavorative su vari siti online che danno la possibilità non solo di caricare il proprio curriculum ma addirittura di ritrovarsi tra i preferiti offerte di lavoro che riguardano solo le reali competenze possedute.

In questo modo, però, rispetto agli anni precedenti, si ha una libertà maggiore soprattutto nello scremare tutte quelle proposte che in sé non vengono ritenute idonee. Cerchiamo di comprendere al meglio l’attuale situazione nel nostro Paese.

La ricerca di un lavoro: la situazione attuale in Italia

Ciò che gioca un ruolo fondamentale nell’acquisizione di un nuovo contratto vi è sicuramente il discorso legato alle competenze. Più titoli si hanno e più facilmente si può trovare un lavoro più o meno stabile.

Dinanzi a questa affermazione, però, va detto che spesso e volentieri, i lavori più richiesti sono quelli che richiedono competenze specifiche in un determinato settore e, quello informatico-tecnologico, ad oggi si rivela essere ancora più quello gettonato.

A Novembre si cercano oltre 427mila nuove persone da assumere: ecco i settori più richiesti

Adesso, però, che siamo alla fine dell’anno 2024, cerchiamo di scoprire insieme quali sono le varie posizioni aperte e i lavori richiesti in questo mese di novembre. Se siete alla ricerca di un’occupazione e di un contratto, continuare nella lettura di questo articolo che si rivelerà estremamente prolifico.

Stando a quanto riportato da investireoggi.it, la maggior parte delle posizioni sono a tempo determinato e la ricerca dei profili più complicata si rivela essere quella per ingegneri e tecnici. Per fortuna però, entro questo mese, son previste circa 427mila assunzioni nel settore dei vari servizi. Tale cifra (si spera) sarà triplicata a gennaio.