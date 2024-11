Bonus 500 euro da Poste Italiane: con questo Buono intaschi una piccola fortuna | Richiedilo subito

Non sottovalutate il potenziale dei buoni fruttiferi postali in scadenza. Potete intascare moltissimi soldi se seguite queste istruzioni.

Le Poste offrono soluzioni interessanti a chi desidera investire nel medio e lungo termine ed è meglio che facciate chiarezza sui vostri piani di investimento per accumulare un piccolo guadagno.

Una soluzione geniale proposta da Poste Italiane è il Buono rinnova che vi permette di reinvestire i risparmi fino a 4 anni ancora.

In questo modo avrete la possibilità di contare su tassi di rendimento fissi e certi e potete sottoscriverlo se, a partire dal 15 settembre 2024, avete rimborsato 1 o più Buoni scaduti o se, a partire dal 1° ottobre 2024, avete portato a scadenza 1 o più Offerte/Deposito Supersmart.

In questo modo vi si offre la possibilità di richiedere il rimborso del capitale in qualsiasi momento entro il termine di prescrizione​.

Perché conviene?

E’ una soluzione interessante e non avrete costi di sottoscrizione e rimborso dei Buoni fruttiferi postali, a eccezione degli oneri di natura fiscale.

Ricordate sempre che i Buoni sono soggetti a una tassazione agevolata del 12,50% sugli interessi. Se siete titolari di Libretto Smart o di un conto corrente BancoPosta, abilitate i servizi dispositivi online. In questo modo, oltre che in posta, potrete sottoscrivere i Buoni da web, tramite Risparmio Postale online e BancoPosta online, Internet Banking, e da App BancoPosta.

Quanto si guadagna con i buoni fruttiferi

Ricordate che avete la possibilità di sottoscrivere i Buoni Rinnova 4 anni per importi pari a 50 euro e multipli. Quindi potrebbe essere un’idea interessante anche se non avete grosse cifre e volete essere cauti e partire con un investimento contenuto. I buoni fruttiferi sono importanti per risparmiare ed investire. Con un rendimento annuo lordo a scadenza del 2,25%.

Le Poste sul loro sito vi offrono la possibilità di navigare e valutare quale sia il prodotto migliore per i vostri bisogni. Sia se siete alle prime armi e desiderate acquistare un buono per la prima volta, oppure se volete acquistare un buono per i minori. C’è una esaustiva spiegazione per ottenere una rendita per il vostro futuro ( una sorta di integrazione alla pensione) e anche la possibilità di conoscere il valore del vostro buono. Se fate una prova e, ad esempio, acquistate un buono di valore di 5.800 euro, nei 4 anni avrete garantiti 500 euro di interessi. Questo, solo a titolo di esempio, con BFP 4 Anni Risparmio Semplice. Per investimenti a 4 anni con sottoscrizioni periodiche e automatiche​.