Addio bonus, il Governo non gli lascia scampo: era il più amato del 2024 | Italiani obbligati a spendere il doppio

Questo aiuto economico ci saluta definitivamente dal prossimo anno. Gli italiani scendono in piazza: la polemica è infuocata ovunque.

Negli ultimi anni, in Italia, abbiamo assistito ad una vera impennata di bonus ovvero di incentivi economici a favore di famiglie soprattutto con un reddito basso.

In realtà, possiamo tranquillamente affermare che dopo la Pandemia del 2020, c’è stata una vera e propria flessione a favore della concessione di questi aiuti.

Molte persone che si sono ritrovate senza lavoro, in gravi difficoltà socio-economiche e in altre circostanze non propriamente favorevoli, hanno usufruito di questi sostegni.

Possiamo menzionare veramente tantissimi aiuti come ad esempio il bonus vacanze che è stato elargito anche e soprattutto a favore di quelle persone che non avevano la possibilità di spostarsi nei periodi estivi per concedersi un po’ di tintarella.

Bonus e modifiche in linea con i tempi

Ciò è servito anche soprattutto a smuovere il mercato in un periodo davvero drammatico non solo per l’Italia ma per il mondo intero. Tanti aiuti, ma anche tante modifiche sono state apportate negli ultimi tempi. Basti pensare che all’inizio di quest’anno il Reddito di Cittadinanza ha cambiato completamente veste diventando Assegno di Inclusione. Il Governo Meloni si è molto battuto affinché venisse rivisto tutto l’iter voluto per l’ex RdC. I bonus, quindi, in generale sono e saranno sempre degli aiuti che per le famiglie. Essi sono estremamente utili in quanto nella società attuale in cui viviamo, il costo della vita è sempre più alto.

Bollette salate, tasse esose, costi mensili per utenze telefoniche e spese per i figli per i libri scolastici di certo non tendono a diminuire, anzi sono sempre al limite. Ecco che quindi lo Stato si è sempre dimostrato estremamente empatico e comprensivo. Ha teso la mano affinché dall’altra parte ci fosse qualcuno pronto a raccoglierla e a sentirsi parte integrante del Paese. Ora però sembra che il 2025 possa iniziare già col piede sbagliato.

Addio bonus, dal prossimo anno non lo avremo più

Sono davvero molti cittadini che dovranno dire purtroppo addio ad un bonus che fino a questi giorni è stato di vitale importanza per tutti coloro che ne hanno usufruito e che ne hanno fatto richiesta. Scopriamo subito nei dettagli di cosa si tratta.

In questi giorni, come riportato da quifinanza.it, è stato proposto un emendamento dalla maggioranza affinché venisse messa la parola fine agli incentivi per le caldaie a gas. Ciò semplicemente per restare in linea con la direttiva europea Casa Green e la salvaguardia dell’ambiente. Questa manovra però non apporterebbe modifiche agli attuali bonus edilizi. Questo avrebbe indispettito e non poco le associazioni del settore in quanto cresce la paura di non riuscire a rispettare quanto pattuito sugli obiettivi climatici entro il 2030.