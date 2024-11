Spesa gratis, 1000 euro te li offre lo Stato: queste famiglie sono le più fortunate del 2025

Lo Stato offre una marcia in più agli italiani che soddisfano certi requisiti. La loro spesa sarà gratis e il frigorifero pieno.

Nel 2025 è in arrivo una nuova misura per sostenere le famiglie italiane in difficoltà e che vale il doppio rispetto alla Social Card, la Carta Dedicata a Te, attualmente attiva.

Il Governo ha deciso di agire per sostenere ancora di più i contesti svantaggiati, attraverso misure che offrano la possibilità di avere garantito il minimo indispensabile.

L’Italia purtroppo non è ancora uscita dalla crisi finanziaria che la attanaglia da molti, forse troppi anni, e che non accenna ad alleggerire la morsa sui cittadini.

In situazioni simili è importante che lo Stato si faccia carico di un programma che permetta ai cittadini di avere accesso a degli aiuti mirati e volti a permettere di avere la vita dignitosa che meritano. Anche se le risorse sono esigue è molto importante che il welfare faccia sentire la sua presenza per gli abitanti, al fine di non far crescere lo sconforto.

Cosa accadrà nel 2025

Il nuovo anno porterà con sé un beneficio per un platea ristretta e stabilita, al fine di permettere che la popolazione fragile non sprofondi totalmente nello sconforto.

L’iniziativa è in attesa di ufficializzazione, ma è molto probabile che sarà contenuta all’interno della prossima legge di Bilancio 2025.

Cosa prevede la nuova misura in arrivo

La nuova misura è stata fortemente voluta per garantire l’acquisto dei beni di prima necessità per tutti coloro che non hanno questa fortuna. Non deve essere confusa con la Social Card che è simile, dato che è nata per aiutare le famiglie in difficoltà. Per il prossimo anno si è pensato che per fare la spesa di beni necessari è previsto l’avvio di un nuovo aiuto. Il bonus spesa da 1000 euro è destinato alle famiglie che vivono una situazione di profondo disagio economico. Bisognerà presentare una domanda e l’importo finale sarà erogato a seconda dell’ISEE e in base al numero dei componenti del nucleo famigliare, fino a un massimo di 1000 euro.

Il bonus varrà solo per acquistare beni di prima necessità. L’importo sarà accreditato su conto corrente oppure erogato tramite buoni digitali, voucher digitali da usare in negozi specifici, o carta prepagata, per poter fare compere nei punti vendita convenzionati, come supermercati e farmacie. Al momento la misura è stata pensata solo per una durata temporanea e varrà solo per gennaio 2025.