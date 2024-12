Agenzia delle Entrate ti entra nel conto corrente, metterci mano non è mai stato così semplice | Addio risparmi

Salutate i vostri soldi. Attenzione perché molte persone hanno il conto svuotato. Questa storia è incredibile.

Conto corrente vuoto. Se vi accadesse una cosa simile sarebbe un disagio di proporzioni bibliche. Trovarsi improvvisamente senza soldi deve essere terribile.

Purtroppo non si è nuovi a questo tipo di notizia, moltissimi italiani hanno avuto questo problema e non c’è modo di limitare il danno.

Tantissime persone un giorno hanno semplicemente trovato il loro conto svuotato e questo è un fatto incontrovertibile e soprattutto irrisolvibile.

Se a questa equazione aggiungete l’Agenzia delle Entrate, il girone dantesco della disperazione è ufficialmente aperto al pubblico.

Agenzia delle Entrate e conti vuoti

L’Agenzia delle Entrate rende noto che è in corso un nuovo tentativo di truffa online, si tratta di phishing con false email dall’Agenzia delle Entrate.

Questo problema è grave ed ovviamente dovete capire cosa sta accadendo per evitare che il tentativo di phishing si trasformi in una tragica realtà e scalfisca i vostri risparmi. Bisogna evitare di essere turlupinati da queste persone e dovete assolutamente essere in grado di capire la differenza tra una vera mail dell’Agenzia delle Entrate ed una palesemente fake.

Siete in grado di riconoscere il vero dal falso? Sapete proteggere i vostri soldi?

La comunicazione fake diramata a nome dell’Agenzia delle Entrate è più insidiosa del solito, dato che presenta un messaggio molto serioso, asciutto che invita a cliccare un link in cui ovviamente sono richiesti i vostri dati privati. Si può riconoscere l’email phishing da alcuni tratti distintivi molto peculiari. Di solito la mail ha per oggetto delle info relative ad un atto con numero variabile seguito da il nome del responsabile di ufficio che segue la pratica. La trappola è la presenza di un link che punta a una schermata contraffatta di login all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, la quale ha lo scopo di raccogliere le credenziali dell’utente che dovesse dar seguito alla “notifica”.

Ricordate sempre di non cedere al panico solo perché ricevete una mail dall’Agenzia delle Entrate. Dovete fare in modo di escludere che sia un tentativo di phishing. Quindi la prima cosa che dovete assolutamente fare è quindi accertarvi che l’indirizzo email sia nella disponibilità dell’Agenzia. Come contribuenti avete il diritto in caso di dubbio di contattare l’Agenzia delle Entrate sul sito stesso attraverso la chatbot, attraverso i canali social, il numero verde 800.90.96.96. Questo vi aiuterà ad evitare che vi portino via i soldi con un semplice click.