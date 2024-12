Poste Italiane sconta i servizi, quando vai in ufficio ricordati di questo documento: penseranno a tutto loro

Ricordate di portare il portafogli con i vostri documenti quando andate all’Ufficio Postale. Gli addetti vi potranno fornire un vero aiuto.

Le Poste stanno diventando sempre più performanti nei loro servizi e grazie a questo i cittadini beneficiano di plus importanti, che possono fare la differenza.

L’azienda ogni anno diventa sempre più utile ai cittadini che hanno possibilità di vedersi seguiti in un diversificato parterre di problematiche da personale esperto.

Per questo motivo è importante non scordare di portare con sé i propri documenti d’identità.

Potreste non saperlo, ma in alcuni casi il dipendente dell’ufficio postale potrebbe richiedervi di mostrarlo per aiutarvi al meglio.

Le Poste pensano a tutto

Un’ iniziativa molto interessante delle Poste è stata pensata per inserirla in un contesto in cui molti pensionati devono gestire redditi fissi o limitati.

Le piccole spese quotidiane, come quelle legate ai pagamenti postali, possono accumularsi nel tempo, diventando un peso economico gravoso e quindi gli uffici postali hanno pensato a cosa fare per offrire un servizio molto utile.

Aiuti per gli anziani che è meglio conoscere

Poste Italiane prevede agevolazioni significative per chi ha compiuto almeno 70 anni, offrendo sconti sui costi dei bollettini. Gli sconti pensionati applicati da Poste Italiane riguardano tre specifiche categorie di bollettini, offrendo un taglio netto sui costi di commissione rispetto ai prezzi standard. In questo modo le persone di una certa età hanno la possibilità di avere qualche soldo in più in questo momento economico povero.

Questa iniziativa, valida esclusivamente presso gli sportelli postali, garantisce un risparmio per i pensionati che preferiscono svolgere di persona le operazioni di pagamento. Quindi è necessario che fisicamente vi rechiate all’ufficio e chiediate che vi sia applicato lo sconto mostrando la carta d’ identità. La scontistica è suddivisa tra bollettini Postali Standard, in cui il costo del pagamento di un bollettino ordinario scende da 2 euro a 1 euro , con un risparmio del 50%. Questo è particolarmente utile per chi deve effettuare pagamenti regolari, come bollette o altre spese periodiche;

Idem per i bollettini F35 spesso utilizzati per tributi locali o tasse scolastiche, il costo è ridotto da 2,13 euro a 1,13 euro. Anche in questo caso, lo sconto è significativo, consentendo ai pensionati di alleggerire i costi delle transazioni.

Sono ribassati anche i bollettini per il pagamento di multe. Grazie a questa opportunità, il costo del pagamento tramite bollettino passa da 2,49 euro a 1,49 euro , un risparmio di 1 euro a transazione.