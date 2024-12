Risparmio, se ci tieni al portafogli interrompi quest’abitudine: ti costa 400 euro al mese | Soldi bruciati

Hai sempre dato per scontato questa pratica che ha messo in crisi te e la tua famiglia. Eliminala e metti nel maialino tanti soldini.

Mancano davvero poche settimane al Natale e le famiglie iniziano a fare le prime annotazioni in merito ai regali da dover comprare e alle pietanze da dover preparare in vista dei pranzi e cenoni.

C’è chi, seguendo la tradizione familiare, preferisce dedicare tempo in queste giornate agli affetti più cari. Ritrovarsi con amici e parenti dinanzi ad una tavola imbandita e ricca di leccornie e bontà varie, sembra essere l’augurio migliore per la festività.

Ci sono alcune tradizioni che non passeranno mai di moda, come ad esempio lo scarto dei regali sotto l’albero a mezzanotte a cavallo tra il 24 e il 25 dicembre.

Questa operazione, se così possiamo chiamarla, viene effettuata soprattutto in quelle famiglie dove con figli ormai grandi e con Babbo Natale in altre vesti, lo scarto dei presenti viene fatto anche per ringraziare l’amico o il parente che si trova in presenza.

Spese pazze da limitare subito

Ovviamente, se pensiamo ai soldi spesi in questo arco dell’anno, sicuramente le tasche degli italiani non sono così floride come ci si potrebbe aspettare. È vero che fra pochi giorni verrà erogata la tanto attesa tredicesima insieme allo stipendio che serviranno entrambi anche e soprattutto per dare manforte e smuovere l’economia in un periodo dell’anno dove non si bada a spese.

Affinché ciò possa avvenire, bisogna comunque essere piuttosto meticolosi nel trattare le provviste e il salvadanaio in modo da non ritrovarsi con l’acqua alla gola. Non è che aspettando il Santo Natale ci si debba dimenticare delle bollette e delle varie tasse da dover pagare. Infatti, per questo motivo, sarebbe opportuno correre ai ripari in questo modo.

Risparmio, se ci tieni anche tu evita di buttar via così 400 euro al mese

Sarebbe lecito dire che di media le famiglie italiane spendono all’incirca 400€ al mese immaginando una famiglia di quattro persone. Questi 400€ al mese però riguardano solo ed esclusivamente i pranzi e le cene che vengono fatte ai ristoranti e in pizzeria escludendo quindi tasse, bollette e utenze varie.

In questo periodo dell’anno, quindi per racimolare al meglio ci sentiamo di consigliare di evitare troppe uscite extra. In questo modo il portafogli non piangerà e i risparmi saranno sufficienti anche per giocare a tombola in questi giorni di festività.