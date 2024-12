Assegno di inclusione DISINTEGRATO: il 27 non verrà pagato a nessuno | Babbo Natale va in ferie

Brutte notizie anzi pessime davvero. Purtroppo la fine di dicembre non porta doni, il motivo è davvero assurdo: cittadini in rivolta.

Il 2024 è stato l’anno che in molti ricorderanno come decisivo per un intervento che il Governo con a capo la Premier Giorgia Meloni ha voluto condurre: eliminare il Reddito di Cittadinanza.

Parlare di eliminazione, però, non è poi così corretto. Esso è stato rivisto, rivisitato e modificato nella forma e nel contenuto cambiando da RDC ad Assegno di inclusione.

Con questa tipologia di aiuto economico, va da sé che sono stati davvero tanti gli italiani che ne hanno usufruito in questo anno solare. Hanno avuto anche l’occasione di partecipare a dei corsi di formazione per poi essere introdotti nel mondo del lavoro.

Sicuramente, tracciando un bilancio del 2024, esso si è rivelato estremamente prolifico, duttile e utile per l’economia italiana. Ha messo nella condizione i cittadini di non essere poi così dispiaciuti di questo upgrade.

Niente Assegno di inclusione il 27 dicembre

Chiaramente, però, quando ci si ritrova a parlare dell’Assegno di inclusione, e quindi tutti coloro che ne beneficiano, si aspetta con ansia e con grandissima trepidazione il 27 di ogni mese per poter riscuotere e continuare la propria vita in maniera tranquilla e non sempre affannata.

Soprattutto nel periodo natalizio, quando non si bada a spese e ci sono tantissimi regali da fare, seppur di basso costo, anche all’amico o al vicino che avevamo dimenticato, certo è che sembra proprio che quest’anno le cose possano cambiare e non in maniera positiva. Se il 27 dicembre, infatti, si sperava di poter fare cassa con i soldi dell’Assegno di inclusione, va detto che ciò non avverrà.

Il 27 non verrà pagato nessuno: all’Assegno di inclusione ci ha pensato Santa Claus

La colpa è di Babbo Natale. Non è una battuta né un modo per addolcire la pillola in quanto qui i bambini non c’entrano e loro riceveranno il regalo come da tradizione. In questo caso c’entra Babbo Natale perché dicembre è il suo mese. Le varie storie che si intrecciano intorno a questa figura così emblematica nel cuore di tutti, forse senza renne e senza slitta, adopera un tocco magico a questo Assegno.

Esso, infatti, che a fare chiarezza ci pensa Money.it. Nel mese di dicembre, infatti, tale Assegno prevedrà due emissioni: venerdì 13 dicembre, per chi la prima volta riceve la carta Adi e sabato 21 dicembre, per tutti coloro che attendono anche i pagamenti delle mensilità successive.