Giorgetti: ora devi dichiarare pure i regali di Natale | Vai in galera se ometti anche 1 centesimo

Le sorprese sono sempre dietro l’angolo ma questa volta gli italiani non hanno nulla da sorridere. Dopo le feste, amaro retroscena per tutti.

In questa fase dell’anno dove sono davvero molte le spese da dover affrontare, c’è chi le fronteggia con i risparmi dei mesi scorsi. C’è sempre quella bolletta che avevamo dimenticato da pagare, pendente sul collo come una lama tagliente.

Festeggiare il Natale, con amici e parenti, significa anche lasciare in un cassetto, in disparte, tutti i problemi e cercare di pensare solo ed esclusivamente al momento magico da trascorrere in piacevole compagnia.

Ancor prima di sedersi a tavola per festeggiare, però, bisogna aver compiuto il passo più importante del mese di dicembre: aver completato l’acquisto di tutti i regali, anche dell’amico inatteso.

C’è chi ha approfittato del Black Friday e del Cyber Monday di novembre chi, invece, ritardatario cronico, terminerà il tutto alle 19 del 24 dicembre, giusto per alimentare l’adrenalina e la frenesia. Ora sembra, però che l’Agenzia delle Entrate voglia monitorare anche questi regali, ecco come.

La lotta all’evasione fiscale

Con l’avvento sempre più diffuso dell’utilizzo del POS nelle varie attività commerciali, si evita di dover passeggiare sempre con contanti freschi in tasca. Ciò, oltre a rivelarsi estremamente utile per il cittadino medio, è un ottimo rimedio anche contro l’evasione fiscale.

In questo modo, infatti, il pagamento viene tracciato e il negoziante è tenuto ad emettere fattura. Solo in questo modo si garantisce che non ci siano alcuni furbetti a volerne approfittare ed evadere le tasse. Ma quindi, in tutto ciò, cosa c’entra l’Agenzia delle Entrate e a cosa dobbiamo prestare attenzione? Ecco svelato l’arcano.

Agenzia delle Entrate, ora ci controllano anche le spese per i regali: non omettere questi soldini

La notizia, riportata da Money.it, mette in evidenza la legge di bilancio del 2025 e tutto ciò che riguarda una situazione che sta molto a cuore agli italiani. In essa vengono riconosciute, e rinnovate, le norme per l’elargizione di quelli che comunemente sono chiamati fringe benefit in busta paga.

Per dirla in maniera più semplice, sono tutti quei beni e servizi che rientrano del welfare aziendale. Va precisato che, alcuni datori di lavoro, li riconoscono oltre allo stipendio classico. Da ciò quindi bisogna prestare molta attenzione a dichiarare tutti i centesimi in più che si riceveranno, senza omettere nulla: altrimenti son dolori. La legge non ammette ignoranza.