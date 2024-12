Dichiarazione dei redditi diventa GRATIS: addio all’acconto di dicembre | Per stavolta non paghi

In che senso la dichiarazione dei redditi diventa gratis e l’acconto di dicembre non si paga? Chiariamo bene questo punto.

Ogni cittadino, in base alla propria situazione economica, deve essere pronto a presentare tutta la documentazione durante la dichiarazione dei redditi. Questa procedura si può fare anche in autonomia, ma la maggior parte dei cittadini decide di farsi seguire dai professionisti.

Che siano gli operatori del Caf o direttamente dal commercialista, il risultato finale è il medesimo. Il canonico 730 dovrà essere presentato per ogni cittadino che percepisce un reddito, lavorativo o pensionistico, il quale poi andrà analizzato in modo personalizzato in base alla propria situazione.

Non si può mai parlare di un caso universale, in quanto ogni storia economica varia da caso a caso, per questo motivo, in molti saranno felici di sapere che per loro c’è una notizia da conoscere in merito all’acconto di dicembre. Veramente la dichiarazione dei redditi è gratis per loro?

La dichiarazione dei redditi e la sua modulistica

Molti cittadini pensano di poter sfuggire ai controlli dell’Agenzia delle Entrate e spesso capita che la procedura della dichiarazione dei redditi non venga esposta nella maniera corretta, sperando in un ipotetico risparmio. Peccato che non funziona così, le regole ci sono e bisogna rispettarle, soltanto così si può combattere l’evasione fiscale. Anche perché per risparmiare da una parte, andrete a pagare dall’altra, perché le sanzioni in questo caso, sono molto salate.

Detto ciò, affidatevi a un consulente professionista e seguite le sue indicazioni in merito alla modulistica da presentare, soltanto così sarete sicuri di non incappare in dimenticanze e future multe da pagare. Inoltre ricordatevi che i lavoratori dipendenti avranno una documentazione da presentare che sarà diversa dai liberi professionisti e diversa ancora dai pensionati.

Cosa c’è da sapere sull’acconto di dicembre

In merito proprio alla dichiarazione dei redditi, un particolare categoria sarà felice di sapere, che non dovrà versare l’acconto di dicembre, quindi per loro quel versamento sarà nullo. Ecco in quale caso non dovrete pagarlo e quindi è come se fosse gratis.

Vi riportiamo direttamente le parole rilasciate da money.it: “Se l’importo totale dell’acconto Irpef non supera i 257,52 euro, è possibile saltare la prima rata dell’acconto e versare tutto entro il 30 novembre”. A prescindere da questo caso, dunque, in base al proprio reddito, ricordatevi che dovrete versare i vari acconti e saldi dell’Irpef, mediante scadenza già concordata, quindi a giugno e novembre, le quali sono ancora dilazionabili, attraverso l’apposito codice inserito nell’F24.