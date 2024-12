“Ho un tumore” | Grande Fratello, annuncio drammatico della concorrente di Alfonso Signorini: distrutta dalla chemio

La pupilla di Alfonso Signorini ha un tumore, al Grande Fratello sono rimasti tutti senza parole. Ecco come sta dopo la chemio.

Il Grande Fratello è uno dei reality più amati e seguiti di sempre dal popolo Mediaset, anche se nelle ultime edizioni sta incassando il contraccolpo di quei picchi di ascolto che faticano a raggiungere i dati degli esordi.

Forse quei numeri ai tempi del compianto Pietro Taricone non torneranno più, ma comunque Alfonso e tutto lo staff stanno cercando di fare di tutto, affinché il grande pubblico possa riscoprire la bellezza e la gioia di seguire dei gieffini che lasciano qualcosa nel loro cuore e non soltanto litigi.

Ed è appunto in merito a questo che ci vogliamo soffermare oggi. Quando la salute viene a mancare, tutto il resto passa in secondo piano e l’abbiamo visto anche dopo l’annuncio di tumore rilasciato dalla pupilla di Alfonso Signorini, il cui messaggio drammatico ha scioccato tutti. Ecco come sta oggi dopo la chemio.

L’annuncio che ha lasciato Alfonso Signorini senza parole

Prima di parlare di questa storia che ha fatto rattristare il grande pubblico, il quale spera ogni giorno di poter udire buone notizie in merito, sappiate che c’è anche un altro annuncio o meglio un mega spoiler rilasciato da Enzo Paolo Turchi che ha fatto rabbrividire Alfonso Signorini. Come sapranno i fedeli spettatori, il grande coreografo, dopo essere uscito dalla Casa più spiata di sempre per nostalgia verso la sua famiglia ma anche per qualche problema di salute, è stato “assunto” da Mediaset, in versione di coreografo.

I gieffini infatti, quando si devono esibire in qualche coreografia, vengono seguiti da Enzo Paolo e da sua moglie Carmen Russo. Durante la preparazione della coreografia che i ragazzi del GF dovranno mostrare il 30 dicembre, l’ex gieffino ha rivelato: “Tommy dove stai tu? Dove sta Tommy? Tommy e coso vanno vicino a Rebecca”, svelando a tutti quel segreto che gli è costato anche una pacca sulla schiena da sua moglie. Ebbene, da quello che ha rivelato, la Staffelli prenderà quindi parte all’esibizione.

Lo stato di salute dell’ex gieffina

Tornando al passato, era il 2018 e i gieffini in questione facevano parte del Grande Fratello Vip, edizione quella, terminata con la vittoria di Walter Nudo. Un’ex gieffina dell’epoca, ha rivelato purtroppo 10 mesi fa: “Ho un tumore al pancreas”, scioccando l’Italia intera. La pupilla di Alfonso Signorini in questione è la famosissima Eleonora Giorgi, la quale sta combattendo come una guerriera per se stessa ma soprattutto per la sua famiglia e per poter stare con loro il più possibile. Non importa la sedia a rotelle, non importa il foulard in testa, la speranza e la resilienza sono ancora forti in lei.

Come ha rivelato qualche giorno fa ai microfoni di Verissimo: “Vogliamo capire se questo mostro progredisce anche senza chemio”, aspettando con pazienza quei farmaci sperimentali che potrebbero rivoluzionare lo stato della sua malattia, cosa che noi le auguriamo di cuore.