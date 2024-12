Vuoi venire a lavorare in ufficio? Stipendio da 28.000€ per tutti | Annuncio del ministro Valditara

Quando si parla di lavoro e c’è ministro Valditara il pensiero va solo qui: mondo scuola. L’occasione è davvero ghiotta, ecco cosa fare.

Tra i settori più gettonati e ambiti degli ultimi anni sarebbe opportuno parlare del mondo della scuola. Il ministro Giuseppe Valditara, infatti, si è fatto promotore anche di tante novità proprio nel caso delle assunzioni ma facciamo un passo alla volta.

In modo particolare, i tanti docenti precari (tra cui anche qualche ‘storico’), hanno avuto la possibilità di partecipare a procedure concorsuali, ordinarie e straordinarie, bandite nei mesi scorsi.

Come se non bastasse, anche i giovani neolaureati, in virtù di alcuni titoli specifici hanno avuto modo di prendere parte a questi concorsi con posti riservati prettamente al loro status.

Di recente, anche l’introduzione dei percorsi abilitativi non ha fatto altro che mettere nella condizione molti docenti, già abilitati su altre classi di concorso, seguire dei corsi tali da concluderli con prove scritte e orali da certificarne le ulteriori competenze. La scuola, però, non è fatta solo di insegnanti e le ultime novità riguardano il personale ATA.

Personale ATA, il concorso tanto atteso è alle porte

Quando si parla di personale ATA nel mondo scolastico, si cade spesso e volentieri nell’errore più comune di pensare solo ed esclusivamente alla figura del collaboratore scolastico ma in realtà la ‘famiglia’ è molto più ampia.

Infatti, in questa categoria specifica vi rientrano anche assistenti amministrativi, assistenti tecnici ed altre figure da ufficio. Ecco, proprio negli uffici non bisogna dimenticare anche la figura cardine che è a capo del personale ATA ovvero il DSGA, sigla che sta per Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Le ultime novità lavorative riguardano proprio questo settore con tanti posti vacanti da riempire. Vuoi candidarti? Ecco la procedura da seguire.

1.435 posti di lavoro nella scuola: stipendio da 28.000€ per tutti

A giorni uscirà il bando che prevede un concorso per l’assunzione di ben 1.435 DSGA, stando a quanto riportato da Money.it. Ormai non ci sono dubbi, infatti, che l’ok alla presentazione delle domande sarà pubblicato per lunedì 16 dicembre. Salvo novità dell’ultima ora, l’ultimo giorno utile sarà il 15 gennaio 2025.

Ma quanto guadagna un DSGA? Mediamente lo stipendio è di circa 30.000 euro lordi annui. In parole povere, lo stipendio mensile, sin dagli albori, si aggira intorno ai 1.700 euro al mese, netti. Si tratta quindi, subito dopo il Dirigente scolastico, della figura più pagata nel mondo della scuola. I requisiti per poter accedere non sono molti. L’importante è possedere un diploma di laurea tra questi percorsi: LMG/01, LM-87, LM-52, LM-56, LM-62, LM-63, LM-81, LM-88, LM-90, e LM-77.