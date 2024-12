Guè Pequeno, la banca ha mandato l’avviso: “Cessazione attività per fallimento” | Finisce tutto in rovina

Cosa vuol dire che l’attività di Guè Pequeno è fallita? È finita in rovina? Cerchiamo di scoprire meglio questo lato della sua vita.

Cosimo Fini alias Guè Pequeno alias Guè negli ultimi anni, è uno tra i rapper e produttore discografico più conosciuto e apprezzato nel panorama della musica italiana. Conosciuto in primis con i Club Dogo, con i quali ha avuto successo insieme a Don Joe e la Jake Furia, anche con la carriera da solista, il cantante vola in vetta alla classifica.

Molto amico di Marracash, sono ancora molti che sostengono che Guè non abbia voluto abbracciare Elodie sul palco del Forum di Assago proprio per “rispetto” verso di lui. Ovviamente questa teoria continua a circolare ma nessuno dei diretti interessati ha mai confermato questa versione.

Ad ogni modo, di Cosimo si parla non solo per la sua vita privata e per quella lavorativa, ma anche per un aspetto inedito della sua carriera. Sapevate che l’attività del noto rapper è finita in fallimento?

Guè Pequeno: una vita al massimo

Inizialmente la vita di Guè Pequeno non è stata idilliaca, in quanto i bulli in adolescenza lo prendevano in giro per il suo occhio, ma a forza di lottare e grazie probabilmente ad un pizzico di fortuna, il rapper ha iniziato la sua attività lavorativa con i Club Dogo e da lì sappiamo tutti com’è finita. Guè anche da solo riesce a riempire intere platee con la sua musica e non ha nessuna intenzione di scendere dai posti alti della classifica.

Di progetti lavorativi ne ha sempre avuti tanti, così come di flirt, gliene sono stati attribuiti parecchi anche se adesso pare che tra lui e Vera Gemma le cose procedono alla grande, almeno questo è quello che rivelata l’attrice ai microfoni di Verissimo a inizio anno: “Ho scoperto questa persona meravigliosa, intelligentissima, una profondità che va ben oltre gli stereotipi del rapper. Sono fiera di averlo conosciuto. Quello che riserva il futuro non si sa…”.

Le attività di Guè

La vita di Guè Pequeno è ricca di notevoli colpi di scena, alti e bassi che i fan più fedeli conoscono nel dettaglio. Eppure, in quanti di voi sapevano di queste attività che sono purtroppo fallite? Almeno, questo è quello che ha rivelato Salvatore Dama sul suo profilo TikTok si_mastaicalmo.

Il tiktoker ha parlato della partecipazione del rapper in società quali Trx Radio Srl, Aventino 106 Srl, GoldenboySrls e così via, finite tutte con un flop da quello che ha rivelato. Voi ne eravate a conoscenza?